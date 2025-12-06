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LOŽIONIČKA ULICA

Porscheom pješakinju u Sarajevu udario policajac Armin Numanović

31-godišnja pješakinja je zadobila teške tjelesne povrede

Nesreća u Ložioničkoj ulici. Avaz

S. S.

6.12.2025

U Ložioničkoj ulici u Sarajevu desila se saobraćajna nesreća gdje je teške tjelesne povrede zadobila 31-godišnja pješakinja.

Vozilom Porsche Cayenne je upravljao policijski službenik Uprave policije MUP-a KS Armin Numanović.

- U 16:25 sati, na kolovozu raskrsnica ulica Paromlinska - Ložionička, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom na obilježenom pješačkom prelazu došlo je do udara i obaranja na kolovoz pješaka I. G. (1994. godište) iz Sarajeva od strane putničkog motornog vozila "Porsche Cayenne", kojim je upravljao vozač A. N. (1985. godište) iz Sarajeva - naveli su iz policije.

Uviđaj nesreće su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS i stalni sudski vještak saobraćajne i mašinske struke.

# SARAJEVO
# MUP KS
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