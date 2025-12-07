Za 11 mjeseci u saobraćajnim nesrećama u RS poginulo 118 osoba

Crna statistika na putevima Republike Srpske i dalje raste, za samo 11 mjeseci ove godine život je izgubilo 118 ljudi, čak 30 više nego lani.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u prvih 11 mjeseci ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 118 osoba na licu mjesta, dok je prošle godine u istom periodu smrtno stradalo 88 ljudi, pišu Nezavisne novine.

Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske kazao je za "Nezavisne novine" da je riječ o značajnom porastu broja poginulih u odnosu na prethodnu godinu.

- Kada su u pitanju saobraćajne nesreće sa poginulim licima, na prvom mjestu uzrok je brzina. Do čak 40 posto nesreća uzrokovano je nepropisnom ili neprilagođenom brzinom - naveo je Radović i dodao da su sa većom brzinom i posljedice teže.

Neplaćene kazne

Dodao je da na saobraćajne nesreće utiče i vožnja pod dejstvom alkohola, kao i upotreba mobilnog telefona.

- Vrlo je teško dati jasan odgovor zbog čega je ove godine došlo do ovako značajnog povećanja broja poginulih. Osim toga, povećan je i broj neplaćenih kazni za prekršaje u saobraćaju - pojasnio je Radović i istakao da je jako teško utvrditi šta bi mogao biti uzrok povećanom broju nezgoda, ali i šta uraditi da se ovaj negativni trend zaustavi.

Da bi vozači poštovali saobraćajne propise potrebno je hitno donošenje novog Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH jer, kako kaže Radović, postojeće kazne ne mogu odvratiti od činjenja prekršaja.

- Kaznena politika je na veoma niskom nivou. Ne može kazna za 0,3 do 0,8 promila alkohola biti 50 KM, odnosno 25 KM uz plaćanje u roku. Isto tako, kazna za 0,8 do 1,5 promila ne može biti 100 KM, odnosno 50 KM ako se plati u roku. To nikoga neće odvratiti od prekršaja. U Sloveniji je za takav prekršaj kazna 300 do 600 eura - kazao je Radović.

Kako je rekao, neophodno je povećati kazne za alkohol, ali i za korištenje mobilnog telefona.

Korištenje sigurnosnog pojasa

Istakao je da je i dalje prisutan nizak stepen korištenja sigurnosnog pojasa.

- Prošle godine Agencija je radila mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja i ustanovili smo da je upotreba pojasa na prednjim sjedištima pala sa 76 na 67 posto. To je poražavajući podatak. Procjenjujemo da najmanje 10 života godišnje bude izgubljeno zbog nekorištenja pojasa - rekao je Radović.

Kao uzrok nesreća naveo je i alkohol te korištenje mobilnog telefona, iako se upotreba telefona teško može dokazati u statističkim evidencijama.

- Svjedoci smo 'eksplozije' korištenja mobilnog telefona od strane vozača sa 6,6 na 12,6 posto. U Banjaluci skoro 20 posto vozača koristi telefon, što znači da svaki peti vozač drži telefon u ruci - rekao je Radović.

Veća sredstva

Pojašnjava da svi subjekti u saobraćaju, uključujući i upravljače puteva, moraju preuzeti svoj dio odgovornosti kako bi se podigla sigurnost na viši nivo.

- Potrebna su veća sredstva za finansiranje kampanja i jaču kontrolu vozača - zaključio je Radović.