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CRNE BROJKE

Za 11 mjeseci u saobraćajnim nesrećama u RS poginulo 118 osoba

Vrlo je teško dati jasan odgovor zbog čega je ove godine došlo do ovako značajnog povećanja broja poginulih, rekao je Radović

Saobraćajna nesreća. Pixabay

A. O.

7.12.2025

Crna statistika na putevima Republike Srpske i dalje raste, za samo 11 mjeseci ove godine život je izgubilo 118 ljudi, čak 30 više nego lani.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u prvih 11 mjeseci ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 118 osoba na licu mjesta, dok je prošle godine u istom periodu smrtno stradalo 88 ljudi, pišu Nezavisne novine.

Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske kazao je za "Nezavisne novine" da je riječ o značajnom porastu broja poginulih u odnosu na prethodnu godinu.

- Kada su u pitanju saobraćajne nesreće sa poginulim licima, na prvom mjestu uzrok je brzina. Do čak 40 posto nesreća uzrokovano je nepropisnom ili neprilagođenom brzinom - naveo je Radović i dodao da su sa većom brzinom i posljedice teže.

Neplaćene kazne

Dodao je da na saobraćajne nesreće utiče i vožnja pod dejstvom alkohola, kao i upotreba mobilnog telefona.

- Vrlo je teško dati jasan odgovor zbog čega je ove godine došlo do ovako značajnog povećanja broja poginulih. Osim toga, povećan je i broj neplaćenih kazni za prekršaje u saobraćaju - pojasnio je Radović i istakao da je jako teško utvrditi šta bi mogao biti uzrok povećanom broju nezgoda, ali i šta uraditi da se ovaj negativni trend zaustavi.

Da bi vozači poštovali saobraćajne propise potrebno je hitno donošenje novog Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH jer, kako kaže Radović, postojeće kazne ne mogu odvratiti od činjenja prekršaja.

- Kaznena politika je na veoma niskom nivou. Ne može kazna za 0,3 do 0,8 promila alkohola biti 50 KM, odnosno 25 KM uz plaćanje u roku. Isto tako, kazna za 0,8 do 1,5 promila ne može biti 100 KM, odnosno 50 KM ako se plati u roku. To nikoga neće odvratiti od prekršaja. U Sloveniji je za takav prekršaj kazna 300 do 600 eura - kazao je Radović.

Kako je rekao, neophodno je povećati kazne za alkohol, ali i za korištenje mobilnog telefona.

Korištenje sigurnosnog pojasa

Istakao je da je i dalje prisutan nizak stepen korištenja sigurnosnog pojasa.

- Prošle godine Agencija je radila mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja i ustanovili smo da je upotreba pojasa na prednjim sjedištima pala sa 76 na 67 posto. To je poražavajući podatak. Procjenjujemo da najmanje 10 života godišnje bude izgubljeno zbog nekorištenja pojasa - rekao je Radović.

Kao uzrok nesreća naveo je i alkohol te korištenje mobilnog telefona, iako se upotreba telefona teško može dokazati u statističkim evidencijama.

- Svjedoci smo 'eksplozije' korištenja mobilnog telefona od strane vozača sa 6,6 na 12,6 posto. U Banjaluci skoro 20 posto vozača koristi telefon, što znači da svaki peti vozač drži telefon u ruci - rekao je Radović.

Veća sredstva

Pojašnjava da svi subjekti u saobraćaju, uključujući i upravljače puteva, moraju preuzeti svoj dio odgovornosti kako bi se podigla sigurnost na viši nivo.

- Potrebna su veća sredstva za finansiranje kampanja i jaču kontrolu vozača - zaključio je Radović.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# RS
# CRNA STATISTIKA
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