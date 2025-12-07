Sin ubio oca i majku, pa sebe: Šta krije kuća strave u Čačku u kojoj je stradala porodica iz BiH?

Ukućani su identifikovani kao N.Č. (79) i M.Č. (72), te njihov sin, V.Č. (47). Tijela su pronađena u unutrašnjosti porodične kuće. Prema nezvaničnim informacijama bliskim istrazi, tijela starijih supružnika pronađena su u jednoj prostoriji, dok je tijelo sina V.Č. pronađeno u drugoj.

Tragedija je otkrivena kada su rođaci prijavili policiji da se ukućani ne javljaju na telefon već nekoliko dana. Policijske ekipe, zajedno sa forenzičarima, ubrzo su stigle na lice mjesta, piše Telegraf.rs .

Čačak je jučer potresla je nezapamćena porodična tragedija nakon što su u porodičnoj kući pronađena beživotna tijela tri člana iste porodice - roditelja i njihovog sina, a prema preliminarnim nalazima istrage, sumnja se da je riječ o dvostrukom ubistvu i samoubistvu.

Sumnja se da je V.Č. najprije usmrtio svoje roditelje, koristeći najverovatnije nož. Tijela roditelja, N.Č. i M.Č., pronađena su sa višestrukim teškim povredama, koje su najverovatnije uzrok smrti.

Istražni organi, predvođeni Višim javnim tužilaštvom u Čačku, odmah su započeli uviđaj. Fokus istrage usmjeren je na utvrđivanje tačnog scenarija i motiva koji su doveli do ove stravične porodične drame.

Sumnja se da se cijeli tragični čin dogodio nekoliko dana prije pronalaska, na šta ukazuju zatečeno stanje u kući i rezultati prvog ljekarskog pregleda.

Nakon ubistva roditelja, sumnja se da je V.Č. izvršio samoubistvo. Njegovo tijelo je pronađeno sa povredama koje ukazuju na samoranjavanje (posjekotine po rukama i grudnom košu), a vjeruje se da je iskrvario na licu mjesta.

Oružje za koje se sumnja da je korišteno pronađeno je u blizini tela V.Č.

Naređena je obdukcija tijela sve tri žrtve, čiji će rezultati biti ključni za precizno utvrđivanje uzroka i vremena smrti.

Šok i nevjerica u komšiluku

Komšije i poznanici porodice izrazili su ogroman šok i žaljenje zbog tragedije. Porodica Č. opisana je kao povučena, mirna i radna, bez prethodnih incidenata ili prijava za nasilje.

- Bili su dobri ljudi. Nismo mogli da naslutimo ništa ovakvo - izjavila je jedna komšinica.

- V.Č. je bio miran, ali se pričalo da se u posljednje vrijeme borio sa određenim zdravstvenim problemima, mentalnim zdravstvenim problemima, ali nikada nije bilo naznaka da bi moglo da dođe do ovakvog užasa - dodala je komšinica.

Policija i tužilaštvo nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ovog nezapamćenog zločina, dok je čitav Čačak u tišini i šoku.

Kuća strave

Trostruka tragedija u Čačku, gdje se, kako se sumnja, sin nožem usmrtio roditelje, a potom i sebi presudio, ponovo je bacila sjenku strave na kuću u kojoj se zločin dogodio.

Komšije iz čačanskog naselja Pridvorica, vidno šokirane, pričaju da ova kuća, u kojoj je pronađena mrtva porodica, izgleda kao da je ukleta, jer se u njoj i ranije događala tragedija.

Prethodna tragedija prije nego što se ova nesretna porodica doselila prije pet, šest godina, u kući se dogodilo samoubistvo – prethodni vlasnik se u njoj objesio.

- S tom kućom izgleda da nešto nije u redu! Samo neke nesreće se redaju - pričaju potresene komšije, dodajući da su se frapirali kada su čuli za jeziv prizor tri beživotna tijela.

Nova porodična tragedija, koja se dogodila jučer rano ujutru, predstavlja najnoviji i najstravičniji događaj koji je zadesio objekat koji mještani sada nazivaju "kućom strave".