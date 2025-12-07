Strani radnici meta brutalnog napada, sve se odigralo u pola sata

Snimak napada na stranog radnika u Zagrebu širi se WhatsApp grupama, a desio se jučer na Trešnjevci, kada je nepoznati počinilac napao dvojicu dostavljača hrane, pretukao ih i ukrao im bicikle i novac, saopćila je zagrebačka policija.

Kriminalističko istraživanje je u toku. Prema informacijama policije, napad se desio oko 16:30 sati. Napadač je prvo na prilazu Grge Antunca napao 31-godišnjeg dostavljača, kojem je ukrao mobitel i električni bicikl.

Nedugo zatim, u Ulici Roberta Frangeša Mihanovića, napao je i drugog 31-godišnjaka te mu također otuđio električni bicikl.

- Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u toku - objavila je policija.

Na snimku napada, koju je objavio Jutarnji list, vidi se kako napadač jednog od radnika udara šakama i koljenom u glavu. Napadač je, nakon što se udaljio od stranca, uzviknuo "Je**t ću ti mater" pa se odvezao na njegovom električnom biciklu.

"Ne osjećamo se sigurno", "Kad nas prebiju i opljačkaju, niko ništa ne poduzima", "Ovo mora stati, strah nas je raditi", "Nakon 19 sati više ne izlazim van, preopasno je" - samo su neke od poruka koje su si strani dostavljači razmjenjivali u WhatsApp grupi nakon posljednjih napada.