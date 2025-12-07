Detalji masakra porodice iz BiH u Srbiji: Tijela stajala najmanje sedam dana u kući, pronašao ih rođak iz Goražda

Dan nakon što je otkriven stravični zločin u Čačku, u Ulici Ratka Mitrovića, javnost je i dalje u šoku. Vladimir Č. (47) nožem je usmrtio svoje roditelje, majku Milu Č. (72) i oca Neđu Č. (72). Nakon što je usmrtio roditelje, Vladimir Č. je potom sebi oduzeo život. Kako saznaje Kurir iz istrage, masakr u porodičnoj kući se odigrao prije najmanje sedam dana, a slučaj je policiji prijavio rođak.

- Prema njegovim tvrdnjama, on je iz Bosne i Hercegovine supružnike danima uporno zvao na mobilni telefon, ali mu se niko nije javljao. Kaže da kontakt s njima nije imao najmanje sedam dana, a kada su se njihovi mobilni telefoni ispraznili, on se iz Goražda, gdje živi, zaputio u Čačak da provjeri o čemu se radi - priča izvor iz istrage, dodajući da je isti rođak slučaj jučer i prijavio policiji. - Prijava je stigla oko 9:45 sati i na licu mjesta smo zatekli stravičan prizor. U jednoj prostoriji je bilo tijelo žene, a u drugoj tijela dvojice muškaraca - kaže izvor blizak istrazi.