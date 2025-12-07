Detalji masakra porodice iz BiH u Srbiji: Tijela stajala najmanje sedam dana u kući, pronašao ih rođak iz Goražda

Dan nakon što je otkriven stravični zločin u Čačku, u Ulici Ratka Mitrovića, javnost je i dalje u šoku. Vladimir Č. (47) nožem je usmrtio svoje roditelje, majku Milu Č. (72) i oca Neđu Č. (72). Nakon što je usmrtio roditelje, Vladimir Č. je potom sebi oduzeo život.
Kako saznaje Kurir iz istrage, masakr u porodičnoj kući se odigrao prije najmanje sedam dana, a slučaj je policiji prijavio rođak.
- Prema njegovim tvrdnjama, on je iz Bosne i Hercegovine supružnike danima uporno zvao na mobilni telefon, ali mu se niko nije javljao. Kaže da kontakt s njima nije imao najmanje sedam dana, a kada su se njihovi mobilni telefoni ispraznili, on se iz Goražda, gdje živi, zaputio u Čačak da provjeri o čemu se radi - priča izvor iz istrage, dodajući da je isti rođak slučaj jučer i prijavio policiji.
- Prijava je stigla oko 9:45 sati i na licu mjesta smo zatekli stravičan prizor. U jednoj prostoriji je bilo tijelo žene, a u drugoj tijela dvojice muškaraca - kaže izvor blizak istrazi.
Kurir nezvanično saznaje da su supružnici usmrćeni nožem, što je i obdukcija pokazala. Otkriveni su i detalji samoubistva počinioca. Oba supružnika su usmrćena tako što im je prerezan vrat, na gotovo identičan način.
- Tijelo muškarca, za koga se sumnja da je izvršio ovo krivično djelo, je zatečeno u fotelji, u sjedećem položaju. Naime, on je sebi prerezao vene na lijevoj ruci, a ruku je spustio u posudu, šerpu, vjerovatno da krv ne bi uprljala prostoriju u kojoj se nalazio. Po sebi je, također, imao nekoliko ubodnih rana nožem u predjelu stomaka i grudi, ali te rane su bile plitke i nisu bile fatalne," kaže drugi izvor. Tragedija se dogodila u pomoćnom objektu koji se nalazi iza kuće, odnosno u ljetnoj kuhinji. Kako navodi izvor, taj se objekat nije grijao, pa iz tog pravca nije dopirao neprijatan miris, koji bi komšije sigurno osjetile, jer su tijela tri člana porodice tu ležala najmanje sedam do osam dana.
Rođaci iz Goražda kažu da nikome od njih nije poznato da se Vladimir Č. liječio od kakve bolesti, niti da je imao kakvih drugih psihičkih problema. Zvaničnih izjava u vezi s ovim događajem u Čačku protekla dva dana nije bilo, a sva je prilika da će motiv za ovaj zločin Vladimir Č. odnijeti sa sobom.