Komšije o zločinu u Srbiji: Porodica se prije 26 godina doselila iz BiH, bili su divni ljudi, ta kuća kao da je ukleta

Tri tijela pronađena su jučer u porodičnoj kući u Čačku. Riječ je o tijelima oca Neđe Č. (79), majke Mile Č. (72) i sina Vladimira Č. Iako su tijela pronađena jučer, vjeruje se da je zločin počinjen nekoliko dana ranije te da iza ovog dvostrukog ubistva stoji V.Č, koji je, nakon što je majci i ocu prerezao vrat, izvršio samoubistvo. Kako je ranije pisao “Blic”, sumnja se da je Vladimir Č. (47) nožem prerezao vrat majci Mili Č. (72) i ocu Neđi Č. (79), a zatim, kako se pretpostavlja, sebi zadao teške povrede od kojih je preminuo na licu mjesta. Za sada još uvijek nije jasno ko je pronašao tri tijela i pozvao policiju.

Utvrđeno je da ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici. Nije poznato ni šta je prethodilo ovom stravičnom zločinu. Komšije, koje su u potpunom šoku nakon zločina, iznijele su tvrdnje da se ova porodica prije 26 godina doselila u kuću u kojoj su pronađena tijela. Kako su rekli, došli su iz Bosne i Hercegovine. Kako je pisao Blic, u toj kući je ranije živjela četveročlana porodica – otac, majka i dvije kćerke. – Ta kuća kao da je ukleta, s njom nešto nije u redu. Ona je za vrijeme NATO bombardovanja 1999. godine bila teško oštećena, nije bila potpuno srušena, ali je od projektila imala ozbiljna oštećenja, a poslije je renovirana – navode šokirane komšije.