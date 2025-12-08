Maloljetnik ukrao BMW pa izazvao nesreću, uhapšen je

Policijska uprava Bijeljina saopćila je da je brzom intervencijom rasvijetlila slučaj teške krađe putničkog vozila i utvrdila identitet maloljetnika koji je odgovoran za ovaj događaj.

Prema prijavi zaprimljenoj 7. decembra, automobil marke BMW nestao je iz dvorišta porodične kuće u Bijeljini, a u vozilu su se nalazili ključevi. Policija je odmah započela potragu i ubrzo došla do saznanja ko je mogući počinilac.

U nastavku istrage utvrđeno je da je maloljetnik, nakon što je uzeo vozilo, s njim prouzrokovao saobraćajnu nezgodu te se zatim udaljio s mjesta događaja.

Uviđaji su obavljeni na dvije lokacije, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, kao i Centar za socijalni rad.

Protiv maloljetnika će biti poduzete mjere u skladu sa zakonom koji reguliše postupanje prema djeci i maloljetnicima u krivičnim i prekršajnim predmetima.