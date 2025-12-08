Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIJELJINA

Maloljetnik ukrao BMW pa izazvao nesreću, uhapšen je

Prema prijavi zaprimljenoj 7. decembra, automobil marke BMW nestao je iz dvorišta porodične kuće u Bijeljini, a u vozilu su se nalazili ključevi.

MUP RS. Info Bijeljina (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

8.12.2025

Policijska uprava Bijeljina saopćila je da je brzom intervencijom rasvijetlila slučaj teške krađe putničkog vozila i utvrdila identitet maloljetnika koji je odgovoran za ovaj događaj.

Prema prijavi zaprimljenoj 7. decembra, automobil marke BMW nestao je iz dvorišta porodične kuće u Bijeljini, a u vozilu su se nalazili ključevi. Policija je odmah započela potragu i ubrzo došla do saznanja ko je mogući počinilac.

U nastavku istrage utvrđeno je da je maloljetnik, nakon što je uzeo vozilo, s njim prouzrokovao saobraćajnu nezgodu te se zatim udaljio s mjesta događaja.

Uviđaji su obavljeni na dvije lokacije, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, kao i Centar za socijalni rad.

Protiv maloljetnika će biti poduzete mjere u skladu sa zakonom koji reguliše postupanje prema djeci i maloljetnicima u krivičnim i prekršajnim predmetima.

# KRAĐA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BIJELJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.