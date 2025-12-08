U Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru formirali predmet u vezi sa zlostavljanjem maloljetnika

U Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru su, nakon što su zaprimili izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, formirali predmet u vezi sa zlostavljanjem maloljetnika u Mostaru.
Kako je za „Avaz“ potvrdila Ana Rajič, glasnogovornica Tužilaštva HNK, u skladu sa Zakonom o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku F BiH i u interesu oštećenih maloljetnika u javnost se ne može dati više informacija.
Gotovo identično su u petak naveli iz MUP-a HNK u koji je prijava vezano za nasilje nad maloljetnicima zaprimljena 30.novembra.
S obzirom na osjetljivost slučaja i činjenicu da je riječ o maloljetnicima to su bile jedine informacije koje su se u tom trenutku mogle podijeliti s javnošću.
Navodno, riječ je o slučaju seksualnog zlostavljanja maloljetnika.
Prema nepotvrđenim informacijama, zlostavljači su srednjoškolci, a žrtve su uzrasta osnovne škole.