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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru formirali predmet u vezi sa zlostavljanjem maloljetnika

Prema nepotvrđenim informacijama žrtve su uzrasta osnovne škole

MUP HNK: Prijava zaprimljena 30.novembra. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

8.12.2025

U Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru su, nakon što su zaprimili izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, formirali predmet u vezi sa zlostavljanjem maloljetnika u Mostaru.

Kako je za „Avaz“ potvrdila Ana Rajič, glasnogovornica Tužilaštva HNK, u skladu sa Zakonom o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku F BiH i u interesu oštećenih maloljetnika u javnost se ne može dati više informacija.

Gotovo identično su u petak naveli iz MUP-a HNK u koji je prijava vezano za nasilje nad maloljetnicima zaprimljena 30.novembra.

S obzirom na osjetljivost slučaja i činjenicu da je riječ o maloljetnicima to su bile jedine informacije koje su se u tom trenutku mogle podijeliti s javnošću.

Navodno, riječ je o slučaju seksualnog zlostavljanja maloljetnika.

Prema nepotvrđenim informacijama, zlostavljači su srednjoškolci, a žrtve su uzrasta osnovne škole.

# MUP HNK
# MOSTAR
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO MOSTAR
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