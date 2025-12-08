Italijani dolaze u BiH radi ubijanja ove vrste ptica: Gotovo 160.000 prepelica žrtve stranih lovaca

Na zapadnom Balkanu svake godine ilegalno strada gotovo 160.000 prepelica, što je otprilike tri posto ukupne evropske populacije te vrste. Nevjerovatno je da lovci iz drugih zemalja dolaze s ciljem ubijanja ove vrste ptica, a cilj je samo jedno – profit. Broj ubijenih prepelica u BiH nije tačno utvrđen s obzirom na to da je lov na ovu vrstu dozvoljen uz poštivanje određenih pravila. Prema našim saznanjima, u BiH posljednjih godina najviše dolaze Italijani lovci ili turisti koji love, i to u Kanton 10, pretežno na područje Livna.

Lov na prepelice . Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta) Lov na prepelice . Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Postavlja se pitanje zašto pređu toliko kilometara ako prepelice postoje i u Italiji. Razlog za to je taj što su tamo prepelice zaštićena vrsta, te takav lov nije dozvoljen u njihovoj matičnoj zemlji. Prepelice se love kako bi se ilegalno odnijele preko granice, gdje se potom u restoranima poslužuju po višim cijenama ili ih jednostavno preprodaju. Italijani dolaze zbog kombinacije – zakonskih restrikcija u Italiji, relativne lakoće djelovanja u BiH, postojanja pogodnih područja za lov i komercijalnih lovnih/turističkih aranžmana koji olakšavaju organizaciju. Ilegalne naprave Zanimljiva činjenica je da Italijani imaju svoje metode na koji način će uhvatiti prepelice, a to je putem ilegalnih naprava, odnosno vabilica. Vabilice su uređaji koji proizvode zvukove kojima se privlače životinje – u ovom slučaju ptice, najčešće prepelice. Koriste se u lovu tako što imitiraju zov ženke ili druge prirodne glasove ptica, pa ptice misle da je u blizini partner ili jato i slete prema izvoru zvuka.

Vabilice koje se koriste . Tanjug Vabilice koje se koriste . Tanjug

Zabranjeno je postavljanje vabilice noću, što je upravo tehnika koju koriste krivolovci. U Bosni i Hercegovini zabranjeno je korištenje vabilica za lov prepelica, ptica selica i drugih divljači. Ove naprave se u BiH mogu pronaći na online stranicama za kupovinu po cijeni od 100 KM. Poduzete mjere Povodom ovih događaja, kontaktirali smo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10. Kako je za „Dnevni avaz“ potvrđeno, policija je upoznata s različitim informacijama koje se pojavljuju u javnosti, uključujući i navode o mogućem protuzakonitom lovu i krijumčarenju divljači. - Međutim, s obzirom na to da se radi o operativnim saznanjima i postupcima koji su u toku, u ovoj fazi ne možemo iznositi detalje. Ono što možemo potvrditi jest da će policija, bez obzira na državljanstvo ili status bilo koje osobe u suradnji s nadležnim institucijama, poduzeti sve zakonom propisane mjere te sankcionirati sve osobe koje budu zatečene u počinjenju prekršaja ili kaznenih djela. Naš prioritet je zaštita zakona, sigurnosti i prirodnih resursa, te ćemo i dalje provoditi nadzor i postupati u skladu s ovlastima. Policija je, u skladu sa svojim ovlastima, poduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti koje se odnose na zaprimljene prijave i utvrđene okolnosti na terenu te je u 2025. godini postupala po pet prijavljenih događaja, prilikom čega je privremeno izuzeto pet „vabilica“ – navode iz MUP-a u odgovoru na naš upit. Dodaju da su nakon provedenih radnji predmeti proslijeđeni Upravi za inspekcijske poslove Kantona 10, koja je nadležna za dalje postupanje u ovakvim slučajevima, uključujući i eventualno sankcioniranje počinitelja. - Za sve dodatne informacije vezane za inspekcijski nadzor, mjere ili sankcije, preporučujemo da se obratite nadležnoj Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije – poručuju iz MUP-a.