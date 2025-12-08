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IMAM DŽEMATA KUPRES

Fahrudin-ef. Makić napadnut ispred džamije: Muškarac mu trubio iz automobila, pa mu psovao i vrijeđao ga na nacionalnoj osnovi

Imam je slučaj odmah prijavio policiji, navodeći i identitet osobe koja je učestvovala u incidentu

Imam napadnut ispred džamije. Preporod.info

A. O.

8.12.2025

Imam džemata Kupres Fahrudin-ef. Makić danas je verbalno napadnut ispred džamije u ovom gradu.

Prema informacijama koje su dostavljene Medžlisu Islamske zajednice Bugojno, napadač je najprije automobilom ometao imama dok je prelazio cestu, uz upornu buku koju je pravio automobiliskom sirenom.

Potom ga je nakon namaza sačekao ispred džamije, izgovarajući psovke i uvrede na nacionalnoj osnovi.

Imam je slučaj odmah prijavio policiji, navodeći i identitet osobe koja je učestvovala u incidentu.

Policijski službenici su zaprimili prijavu i evidentirali događaj.

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Bugojno očekuje da nadležne institucije blagovremeno i profesionalno provedu sve potrebne radnje, te osiguraju da ovakvi incidenti budu sankcionisani u skladu sa zakonom.

# KUPRES
# DŽAMIJA
# FAHRUDIN-EF. MAKIĆ
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