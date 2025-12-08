Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA JAVNOM SKUPU

Suđenje Miodragu Maliću: "Uznemirilo ga veličanje Mladića i Karadžića"

Optuženi Malić prokomentarisao je da saosjeća sa svjedokom i da mu nije bila namjera da nekog povrijedi

Miodrag Malić (lijevo) s braniocem Milanom Petkovićem. Detektor

A. O. / BIRN BiH

8.12.2025

Na suđenju za izazivanje mržnje, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je podnio krivičnu prijavu nakon što je vidio da jedno lice na javnom skupu nosi slike osuđenih za ratne zločine.

Harnes Safić kazao je da je, gledajući televiziju, vidio da, tokom opozicionog skupa u Banjaluci, na binu izlazi nepoznato lice s podignuta tri prsta, a na portalima je poslije vidio da je u rukama nosilo slike Ratka Mladića i Radovana Karadžića, koji su u Haškom tribunalu osuđeni na doživotne kazne zatvora za genocid i druge zločine u BiH.

- To je, u najmanju ruku, izazvalo uznemirenost kod mene. Nisam mogao vjerovati da jedno lice može izaći i veličati osuđene ratne zločince... gdje su još svježe rane, gdje žive žrtve - kazao je Safić.

Osim zbog uznemirenja, kako je naveo, odlučio je da podnese krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH i kako bi provjerio da li funkcioniše pravna država.

Safić je kazao da se, kad vidi slike Mladića i Karadžića, sjeti njihovih aktivnosti i riječi, kao i granatiranja gradova. Naveo je da se prisjeti ličnih trauma kada je kao dijete u rodnom Livnu strahovao i trpio granatiranje, te morao mijenjati škole i mjesta stanovanja.

- Dođe neko i veliča tu ideologiju. Ako tome ne stanemo na kraj, ljudi će slijediti tu ideologiju i moje dijete će biti žrtva - rekao je svjedok.

On je svjedočio na suđenju Miodragu Maliću, koga optužnica tereti da je 2. novembra 2022. na skupu opozicionih stranaka u Banjaluci izašao na binu držeći fotografije bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i bivšeg predsjednika RS-a Radovana Karadžića, te podignuta tri prsta. Prema optužnici, Malić je bio svjestan da time veliča lica osuđena za ratne zločine.

Na pitanja branioca Milana Petkovića, svjedok Safić je potvrdio da viđa slike Karadžića i Mladića u medijima i da to također izaziva uznemirenje kod njega.

Branioca je interesovalo da li se svjedok javio ljekaru za pomoć kada je osjetio uznemirenost zbog fotografija koje je nosio optuženi. Safić je rekao da nije. Kazao je da je Livno napustio zbog dejstava Vojske Republike Srpske, kao i Hrvatskog vijeća obrane.

Optuženi Malić prokomentarisao je da saosjeća sa svjedokom i da mu nije bila namjera da nekog povrijedi.

Vijeće je usvojilo prijedlog Odbrane za saslušanje optuženog i jednog svjedoka, kao i uvođenje materijalnih dokaza, ali je odbilo timsko vještačenje. Predsjedavajuća Sena Uzunović je kazala da nije prihvaćen prijedlog za psihijatrijsko vještačenje optuženog kako bi se procijenilo da je on bio svjestan da svojim postupcima veliča osuđene, jer zakon ovo vještačenje predviđa u slučajevima ocjene uračunljivosti.

Suđenje se nastavlja 22. decembra.

# RADOVAN KARADŽIĆ
# RATKO MLADIĆ
# TUŽILAŠTVO BIH
# MIODRAG MALIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.