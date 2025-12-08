Suđenje Miodragu Maliću: "Uznemirilo ga veličanje Mladića i Karadžića"

Na suđenju za izazivanje mržnje, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je podnio krivičnu prijavu nakon što je vidio da jedno lice na javnom skupu nosi slike osuđenih za ratne zločine.

Harnes Safić kazao je da je, gledajući televiziju, vidio da, tokom opozicionog skupa u Banjaluci, na binu izlazi nepoznato lice s podignuta tri prsta, a na portalima je poslije vidio da je u rukama nosilo slike Ratka Mladića i Radovana Karadžića, koji su u Haškom tribunalu osuđeni na doživotne kazne zatvora za genocid i druge zločine u BiH.

- To je, u najmanju ruku, izazvalo uznemirenost kod mene. Nisam mogao vjerovati da jedno lice može izaći i veličati osuđene ratne zločince... gdje su još svježe rane, gdje žive žrtve - kazao je Safić.

Osim zbog uznemirenja, kako je naveo, odlučio je da podnese krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH i kako bi provjerio da li funkcioniše pravna država.

Safić je kazao da se, kad vidi slike Mladića i Karadžića, sjeti njihovih aktivnosti i riječi, kao i granatiranja gradova. Naveo je da se prisjeti ličnih trauma kada je kao dijete u rodnom Livnu strahovao i trpio granatiranje, te morao mijenjati škole i mjesta stanovanja.

- Dođe neko i veliča tu ideologiju. Ako tome ne stanemo na kraj, ljudi će slijediti tu ideologiju i moje dijete će biti žrtva - rekao je svjedok.

On je svjedočio na suđenju Miodragu Maliću, koga optužnica tereti da je 2. novembra 2022. na skupu opozicionih stranaka u Banjaluci izašao na binu držeći fotografije bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i bivšeg predsjednika RS-a Radovana Karadžića, te podignuta tri prsta. Prema optužnici, Malić je bio svjestan da time veliča lica osuđena za ratne zločine.

Na pitanja branioca Milana Petkovića, svjedok Safić je potvrdio da viđa slike Karadžića i Mladića u medijima i da to također izaziva uznemirenje kod njega.