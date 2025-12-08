Nesreća u Zenici: Sudarili se kamion i automobil, jedna osoba povrijeđena

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M-17, u zeničkom naselju Pehare. U nesreći su učestvovali teretno motorno vozilo i putnički automobil.

Povrijeđeni je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje mu je ukazana medicinska pomoć, dok zvanični stepen povreda još nije potvrđen.

Saobraćaj je tokom uviđaja bio u potpunosti obustavljen, a kasnije se odvijao naizmjenično jednom trakom. Normalizacija saobraćaja uspostavljena je nešto poslije 16.30 sati.