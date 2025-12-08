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PREBAČEN U BOLNICU

Nesreća u Zenici: Sudarili se kamion i automobil, jedna osoba povrijeđena

Saobraćaj je tokom uviđaja bio u potpunosti obustavljen

Nesreća kod Zenice. 072.info

M. Až.

8.12.2025

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M-17, u zeničkom naselju Pehare. U nesreći su učestvovali teretno motorno vozilo i putnički automobil. 

Povrijeđeni je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje mu je ukazana medicinska pomoć, dok zvanični stepen povreda još nije potvrđen.

Saobraćaj je tokom uviđaja bio u potpunosti obustavljen, a kasnije se odvijao naizmjenično jednom trakom. Normalizacija saobraćaja uspostavljena je nešto poslije 16.30 sati.

# ZENICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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