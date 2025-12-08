Saslušani visokopozicionirani "škaljarci": Imali Interpolove potjernice za ubistva

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je osumnjičene V. U. (31) i I. T. (28), nakon što im je prethodno određeno zadržavanje do 48 sati.

Obojica se terete za krivično djelo falsifikovanja isprave iz člana 355 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika, dok se I. T. tereti i za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 1 KZ.

Tokom saslušanja, osumnjičeni su iznijeli svoju odbranu, a tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora za obojicu, i to na osnovu člana 211 stav 1 tačka 1 ZKP, budući da su strani državljani i da se nalaze na Interpolovoj potjernici.

U nastavku postupka javni tužilac će prikupiti sve potrebne dokaze kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja, nakon čega će biti donijeta odluka o daljem postupanju. Javnost će o svim novim detaljima biti blagovremeno obaviještena.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP), u saradnji sa Upravom kriminalističke policije (UKP) i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), uhapsili su u Beogradu lica I. T. (31) i V. U. (38), za kojima su bile raspisane međunarodne potjernice NCB Interpola Podgorica.