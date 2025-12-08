Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR

Saslušani visokopozicionirani "škaljarci": Imali Interpolove potjernice za ubistva

U nastavku postupka javni tužilac će prikupiti sve potrebne dokaze kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja

Saslušani visokopozicionirani "škaljarci". Platforma X

A. O. / Telegraf.rs

8.12.2025

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je osumnjičene V. U. (31) i I. T. (28), nakon što im je prethodno određeno zadržavanje do 48 sati. 

Obojica se terete za krivično djelo falsifikovanja isprave iz člana 355 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika, dok se I. T. tereti i za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 1 KZ.

Tokom saslušanja, osumnjičeni su iznijeli svoju odbranu, a tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora za obojicu, i to na osnovu člana 211 stav 1 tačka 1 ZKP, budući da su strani državljani i da se nalaze na Interpolovoj potjernici.

U nastavku postupka javni tužilac će prikupiti sve potrebne dokaze kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja, nakon čega će biti donijeta odluka o daljem postupanju. Javnost će o svim novim detaljima biti blagovremeno obaviještena.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP), u saradnji sa Upravom kriminalističke policije (UKP) i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), uhapsili su u Beogradu lica I. T. (31) i V. U. (38), za kojima su bile raspisane međunarodne potjernice NCB Interpola Podgorica.

Radi se o licima koja su identifikovana kao visokopozicionirani članovi visokorizične organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore, tačnije pripadnici takozvanog "škaljarskog klana".

# ŠKALJARCI
# BEOGRAD
# BEOGRAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.