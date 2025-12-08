Vlasnik nudi nagradu u iznosu 10.000 KM za informaciju o ukradenom BMW-u

Vlasnik BMW iz Sarajeva s područja Ilidže nudi nagradu od čak 10.000 KM za informacije o ukradenom vozilu koje je bilo spremno za prodaju potencijalnim kupcima.

Naime, prema informacijama, u naselju Osjek, 2.6.2025. godine oko 16.30 sati ukraden je BMW X5 sivi metalik, godina proizvodnje 2018., nakon što su se dvije nepoznate muške osobe lažno predstavile kao klijenti rent-a-cara, uz izgovor da žele izvršiti probnu vožnju.

Prema riječima vlasnika, vozilo je ukradeno ispred porodične kuće, gdje je parkirano i pripremljeno za predaju potencijalnim kupcima. Nakon što su ušli u automobil, navodni kupci su se udaljili u nepoznatom pravcu i više se nisu vratili.

Vlasnik vozila je spreman isplatiti 10.000 KM nagrade osobi koja dostavi tačne informacije o lokaciji vozila ili direktno pomogne njegovom pronalasku.

- Bitno mi je samo auto naći. Ako ga ko pronađe, dajem 10.000 KM nagrade. Ne želim ništa drugo osim da se vozilo vrati. Osumnjičeni mi nisu bitni jer su bili procesuirani u policiji i pušteni na slobodu. Meni su se javili kako bi tražili novac za vozilo. Poslali su mi sliku kao dokaz da je vozilo kod njih - kaže vlasnik.

Prepoznatljivi detalji na vozilu

BMW X5 ima nekoliko specifičnih oznaka po kojima se može razlikovati:

na gepeku se nalazi naljepnica Sunpower Swiss GmbH,

na prednjoj haubi, s lijeve strane naljepnica sa bijelim i crvenim elementima,

tamna stakla i crne felge,

registarske oznake na fotografijama: GE-450460.

Kontakt za informacije

Svi koji imaju korisne podatke mogu se javiti vlasniku direktno:

061/975-445

Vlasnik apeluje na građane, servise, parking-prostore, benzinske pumpe, autopraone i šlep službe da obrate pažnju ukoliko primijete vozilo.