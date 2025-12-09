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OGLASILA SE POLICIJA

Žena i muškarac ubijeni u iznajmljenom stanu: Svemu prethodio stravičan poziv, traži se ubica

Kako ističu, motiv ovog teškog krivičnog djela je poznat nadležnim organima

Mjesto ubistva. RTCG

Dž. R.

9.12.2025

Beživotna tijela muškarca i žene pronađena su u ponedeljak uvečer u jednom stanu u centru Nikšića, a sumnja se da je riječ o dvostrukom ubistvu.

Tijela su pronađena u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića. O čitavom slučaju oglasila se i policija.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su sinoć oko 19.20 obaviješteni od strane člana porodice da im se lice M.P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa ovim licem već dva dana - navode u saopštenju.

Kako ističu iz policije, odmah su preduzete mjere da se M. P. pronađe, nakon čega su policijski službenici locirali jedan stan, koji je bio zaključan.

- U skladu sa zakonskim ovlaštenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gdje su zatekli beživotno tijelo M.P., kao i beživotno tijelo M.V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja – noža. Iznajmljeni stan je koristila M.V - dodaju u policiji.

- Bez odlaganja je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je zajedno sa policijskim službenicima izvršio uviđaj na licu mjesta. Tokom preduzetih policijsko-tužilačkih aktivnosti policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog djela, na čijem lociranju i lišenju slobode se intenzivno radi - dodaju u saopštenju.

Kako ističu, motiv ovog teškog krivičnog djela je poznat nadležnim organima.

- Uzimajući u obzir njegovu težinu, ali i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne možemo saopštiti više detalja - ističu iz policije.

# UBISTVO
# CRNA GORA
# NIKŠIĆ
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