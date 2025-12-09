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STRAŠNO

Strani radnik pao s visine od 7 metara, teško je povrijeđen

Povrijedio se prilikom obavljanja građevinskih radova

Zgrada s koje je pao radnik. Sanjin Strukic/PIXSELL

Index.hr

9.12.2025

Teška nesreća na radu dogodila se jučer oko 12 sati na gradilištu na području zagrebačke Trešnjevke, gdje je 34-godišnji strani radnik pao sa skele visoke oko sedam metara. Muškarac, koji ima reguliran boravak u Hrvatskoj, povrijedio se prilikom obavljanja građevinskih radova, javlja PU zagrebačka.

Povrijeđenom radniku liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su liječnici utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede. O čitavom događaju obaviješten je i Državni inspektorat Republike Hrvatske radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

# SKELA
# ZAGREB
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