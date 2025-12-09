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PREBAČENI HITNO U BOLNICU

Majka uključila kuhinjsku napu, djeca se zamalo ugušila tokom kupanja

Ona je izvukla kisik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u kupaonici u kojoj je radio plinski bojler

Majka kupala djecu. Platforma X

A. O.

9.12.2025

Brzom reakcijom majke spašen je život dvoje djece u Hrvatskoj.

Policija je u ponedjeljak, 8. decembra, oko 21:30 dobila dojavu 31-godišnje žene iz okolice Našica da joj se djeca, stara 3 i 6 godina, guše od udisanja zraka dok ih kupa.

Djeca su hitno prebačena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje su pregledana i zadržana na posmatranju.

- Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske uz asistenciju stručnih osoba za plinske sustave i dimnjake, obavila je očevid kojim je utvrđeno da su djeca otrovana ugljičnim monoksidom zbog korištenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjske nape. Ona je izvukla kisik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u kupaonici u kojoj je radio plinski bojler - naveli su iz policije, prenosi Večernji.hr.

# DJECA
# KUPANJE
# MAJKA
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