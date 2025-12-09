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KANTONALNI SUD

Delimustafić i ostali: Počelo preslušavanje razgovora pribavljenih posebnim istražnim radnjama

Na snimcima puštenim u sudnici čuli su se razgovori bivše sutkinje Lejle Fazlagić-Pašić

Optuženi Alija Delimustafić i njegov branilac ispred zgrade Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu. Detektor

A. O. / BIRN BiH

9.12.2025

Na suđenju Aliji Delimustafiću i ostalima za nezakonito knjiženje i preprodaju nekretnina te druga djela, sarajevsko Kantonalno tužilaštvo je započelo reprodukciju razgovora pribavljenih posebnim istražnim radnjama.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo počelo je sa izvođenjem dokaza pribavljenih posebnim istražnim radnjama koji se odnose na sve optužene i na sve tačke optužnice.

Na snimcima puštenim u sudnici čuli su se razgovori bivše sutkinje Lejle Fazlagić-Pašić, a komunicirala je sa optuženim Alijom Delimustafićem i drugim osobama koje nisu optužene u ovom predmetu.

U razgovoru iz jula 2016. godine, Fazlagić-Pašić je s Delimustafićem dogovarala primopredaju određene dokumentacije i dogovarala knjiženje imovine na osobe čija imena nisu spominjana u razgovoru. Iz razgovora se moglo čuti više lokacija na kojima Fazlagić-Pašić dogovara sastanke s Delimustafićem, ali i dogovara prelazak u advokaturu i rad kod premijera Federacije BiH.

U jednom od razgovora, presretnutom u avgustu 2018. godine, bivša sutkinja navodi Delimustafiću da je “Nihad bolestan i da je potrebno što prije reagovati”.

“Ako na nas to ne pređe, može belaj biti”, navela je Fazlagić-Pašić.

Sa osobom koju je Tužilaštvo prozvalo kao Jasko, bivša sutkinja je dogovarala prodaju nekretnina, dogovarajući cijene od 150.000 do pola miliona maraka.

Fazlagić-Pašić, Alija Delimustafić, Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Edina Mutevelić, Kemo Kapur, Dalibor Macanović, Enver Delimustafić, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Zaim Spahović, Ševala Arnautović, Edin Arnautović i Hamdija Habul, te nekoliko pravnih lica, optuženi su za organizirani kriminal, nezakonito knjiženje, preprodaju nekretnina i druga krivična djela.

Prije preslušavanja razgovora, Tin Begtašević, predsjednik Sudskog vijeća, kazao je kako je Nina Kisić podnijela prijedlog za izmjenu izvođenja dokaza, navodeći kako njen branjenik Hamdija Habul nije ispitan na način propisan zakonom.

Tužilaštvo je navelo kako je u zamolnici od 11. avgusta 2017. godine naveden osnov po kojem je Habul ispitan u Dubrovniku, gdje su također navedeni osnovi sumnje i za koja ga se krivična djela sumnjiči.

Ifet Feraget, branilac Delimustafića, prigovorio je na dokaze pribavljene posebnim istražnim radnjama navodeći kako nije jasno zašto se potencira suđenje u razumnom roku ako se ključna odluka o ovim dokazima čeka do kraja suđenja.

Feraget je naveo i kako su 2016. godine spisi “bez zahtjeva Tužilaštva dostavljani Tužilaštvu”, što pokazuje da su oni pribavljeni na nezakonit način.

Alen Nakić, kojem je zabranjeno da prigovori nakon izlaganja Tužilaštva na prigovor advokatice Kisić, podnio je zahtjev za izuzeće kompletnog Vijeća. Nakić je naveo kako mu se zbog subjektivnog odnosa predsjednika, ali i Vijeća u cijelosti, uskraćuje pravo da brani svog branjenika.

Predsjedavajući Vijeća Begtašević je kazao da se ovi zahtjevi za izuzeće podnose da bi se proces odgodio, te naveo kako se neće odgoditi.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. decembar.

# SUĐENJE
# ALIJA DELIMUSTAFIĆ
# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
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