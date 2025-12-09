Delimustafić i ostali: Počelo preslušavanje razgovora pribavljenih posebnim istražnim radnjama

Na suđenju Aliji Delimustafiću i ostalima za nezakonito knjiženje i preprodaju nekretnina te druga djela, sarajevsko Kantonalno tužilaštvo je započelo reprodukciju razgovora pribavljenih posebnim istražnim radnjama.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo počelo je sa izvođenjem dokaza pribavljenih posebnim istražnim radnjama koji se odnose na sve optužene i na sve tačke optužnice.

Na snimcima puštenim u sudnici čuli su se razgovori bivše sutkinje Lejle Fazlagić-Pašić, a komunicirala je sa optuženim Alijom Delimustafićem i drugim osobama koje nisu optužene u ovom predmetu.

U razgovoru iz jula 2016. godine, Fazlagić-Pašić je s Delimustafićem dogovarala primopredaju određene dokumentacije i dogovarala knjiženje imovine na osobe čija imena nisu spominjana u razgovoru. Iz razgovora se moglo čuti više lokacija na kojima Fazlagić-Pašić dogovara sastanke s Delimustafićem, ali i dogovara prelazak u advokaturu i rad kod premijera Federacije BiH.

U jednom od razgovora, presretnutom u avgustu 2018. godine, bivša sutkinja navodi Delimustafiću da je “Nihad bolestan i da je potrebno što prije reagovati”.

“Ako na nas to ne pređe, može belaj biti”, navela je Fazlagić-Pašić.

Sa osobom koju je Tužilaštvo prozvalo kao Jasko, bivša sutkinja je dogovarala prodaju nekretnina, dogovarajući cijene od 150.000 do pola miliona maraka.

Fazlagić-Pašić, Alija Delimustafić, Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Edina Mutevelić, Kemo Kapur, Dalibor Macanović, Enver Delimustafić, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Zaim Spahović, Ševala Arnautović, Edin Arnautović i Hamdija Habul, te nekoliko pravnih lica, optuženi su za organizirani kriminal, nezakonito knjiženje, preprodaju nekretnina i druga krivična djela.