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NASELJE DRAGODOL

Drama u Tuzli: Jedna osoba navodno izbodena nožem

Kako saznajemo, policija je obaviještena odmah nakon incidenta

S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. B.

9.12.2025

U tuzlanskom naselju Dragodol danas je došlo do fizičkog obračuna u kojem je, prema dostupnim informacijama, jedna osoba izbodena nožem.

Prema informacijama koje je prikupio novinar Avaza, koji se nalazi na licu mjesta, policija je brzo stigla na mjesto događaja.

Kontaktirali smo i MUP TK, ali do objavljivanja ovog teksta nisu mogli dati zvanične informacije o slučaju.

Više detalja očekuje se uskoro.

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# TUZLA
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