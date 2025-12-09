Dvije nesreće u par minuta: Pješaka udario automobil, vozač iz drugog vozila pritekao u pomoć, pa i on udaren

Dvije osobe su povrijeđene u u razmaku od svega nekoliko minuta na Trgu državnosti u Konjicu, potvrđeno je za portal "Avaz"a iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Najprije je prijavljeno da je automobil Seat Altea udario pješaka, kojem je vozač iz drugog vozila pokušao pomoći .

Međutim, u tom trenutku tog vozača udara drugo vozilo, za sada nepoznate marke.

Povrijeđeni pješak je vozilom Hitne pomoći prevezen u mostarsku bolnicu, dok je vozač koji mu je pokušao pružiti pomoć odvezen u Dom zdravlja Konjic.