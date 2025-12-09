Poznat identitet muškarca koji je izboden u Tuzli: Na njega nasrnuo Albanac

Samir Rizvanović, poznatiji pod nadimkom Čkalja, danas je u poslijepodnevnim satima izboden u naselju Dragodol, u Tuzli.

On je zadobio teške povrede, a uhapšena je jedna osoba. Riječ je o muškarcu Besimu Bekteshiju, koji je albanskog porijekla.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ranije, odmah je na mjesto događaja upućena patrola policije, koja je po dolasku zatekla teško povrijeđenog muškarca, te je isti vozilom SHMP Doma zdravlja u Tuzli prevezen u JZU UKC Tuzla gdje je zadržan na Klinici za hirurgiju.