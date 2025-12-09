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JEDNA OSOBA UHAPŠENA

Poznat identitet muškarca koji je izboden u Tuzli: Na njega nasrnuo Albanac

Na mjesto događaja je upućena uviđajna ekipa OKP PU Tuzla koja će preduzeti sve potrebne radnje prema uputama dežurnog tužioca KTTK-a

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Dnevni avaz
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Dnevni avaz
A. O.

9.12.2025

Samir Rizvanović, poznatiji pod nadimkom Čkalja, danas je u poslijepodnevnim satima izboden u naselju Dragodol, u Tuzli.

On je zadobio teške povrede, a uhapšena je jedna osoba. Riječ je o muškarcu Besimu Bekteshiju, koji je albanskog porijekla.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ranije, odmah je na mjesto događaja upućena patrola policije, koja je po dolasku zatekla teško povrijeđenog muškarca, te je isti vozilom SHMP Doma zdravlja u Tuzli prevezen u JZU UKC Tuzla gdje je zadržan na Klinici za hirurgiju.

- Također, radeći na rasvjetljavanju prijavljenog događaja, u blizini mjesta događaja pronađeno je je i slobode lišeno jedno muško lice koje se dovodi u vezu sa navedenim događajem, te je isti sproveden u službene prostorije Uprave polivije MUP TK-a. Na mjesto događaja je upućena uviđajna ekipa OKP PU Tuzla koja će preduzeti sve potrebne radnje prema uputama dežurnog tužioca KTTK-a – naveli su ranije iz MUP-a TK.

# TUZLA
# DRAGODOL
# SAMIR RIZVANOVIĆ
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