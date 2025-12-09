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ISPRED DŽAMIJE

Općinski načelnik osudio verbalni napad na kupreškog imama

Sloboda vjere, poštovanje prema svima, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost temelj su civiliziranog i tolerantnog društva, kazao je Jurič

Danko Jurič. Facebook

FENA

9.12.2025

Načelnik općine Kupres Danko Jurič osudio je verbalni napad na imama džemata Kupres, Fahrudina-ef. Makića, koji se dogodio u ponedjeljak ispred džamije u toj općini.

Prema njegovim saznanjima, u ponedjeljak je ispred džamije, nakon obavljenog namaza, došlo do incidenta u kojem je napadač svojim ponašanjem, najprije ometanjem prelaska pješaka automobilom uz sirenu, a potom psovkama i uvredama na nacionalnoj osnovi, iskazao netrpeljivost i mržnju prema vjerskom službeniku i zajednici.

Ovakvo ponašanje načelnik smatra ne samo neprihvatljivim, nego i opasnim za međunacionalni i međuvjerski sklad u ovoj općini.

- Sloboda vjere, poštovanje prema svima, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost temelj su civiliziranog i tolerantnog društva - kazao je Jurič, pozvavši nadležne institucije da hitno i temeljno provedu sve zakonske radnje protiv počinitelja, da se utvrdi motiv, odgovornost i eventualna kaznena ili prekršajna odgovornost i slučaj javno rasvijetli.

Pored toga, načelnik očekuje da nadležna tijela pokažu odlučnost u borbi protiv govora mržnje i nasilja, te da zaštite ugled i sigurnost svih građana, posebno onih koji u javnosti rade na očuvanju mira, razumijevanja i zajedništva.

Općina Kupres, poručuje načelnik, stoji na raspolaganju vjerskim i javnim zajednicama za svaki oblik podrške i suradnje..

Jurič je pozvao i sve građane da zajedno rade na očuvanju tolerancije, dijaloga i uzajamnog poštovanja.

Podsjećamo, u ponedjeljak su djelatnici PP Kupres zaprimili prijavu u kojoj je navedeno kako je nepoznata osoba uputila verbalne prijetnje i uvrede drugoj osobi, vjerskom službeniku. Policijski službenici PP Kupres su operativnim radom na terenu identificirali osobu koju su zatim pozvali u službene prostorije PP Kupres te od iste uzeli izjavu.

Nakon kompletiranja, uz odgovarajuće izvješće, predmet će biti dostavljen nadležnom Tužiteljstvu u Livno na daljnje postupanje

# NAPAD
# KUPRES
# DANKO JURIČ
# FAHRUDIN EF. MAKIĆ
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