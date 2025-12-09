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BIO PIJAN

Bosanac vozeći Mercedes pravio haos na putu u Njemačkoj: Policija ga jedva obuzdala

Tom prilikom policajci su utvrdili više prekršaja

Brza vožnja. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

9.12.2025

Državljanin Bosne i Hercegovine priveden je sinoć nakon haosa koji je izazvao vozeći u alkoholisanom stanju, a ono što je policija otkrila prilikom kontrole bilo je iznenađujuće.

Naime, sinoć oko 19 sati policija je dobila dojavu drugih vozača o Mercedesu koji krši sva moguća pravila vožnje. Prvo je navodno stajao na putu, sa svim upaljenim svjetlima, da bi zatim opasnom i rizičnom vožnjom izazvao uzbunu među vozačima.

Nakon što je skrenuo sa puta, ušao je u gradsko područje, ponovo vozeći krajnje rizično, krećući se sa jedne strane na drugu. Patrola policijske stanice Ošac uspjela je da u Filderšteter ulici zaustavi Mercedes E-klase i izvrši kontrolu nakon što su uspjeli da obuzdaju vozača, koji je očigledno bio pijan.

Tom prilikom policajci su utvrdili više prekršaja: vozilo je još od januara ove godine bilo odjavljeno, registarske tablice koje su bile postavljene nisu pripadale tom automobilu, a 51-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine nije posjedovao ni važeću vozačku dozvolu!

# BOSANAC
# POLICIJA
# ALKOHOL
# NJEMAČKA
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