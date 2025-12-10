Ponjević i njegov bahati maloljetni sin ostaju iza rešetaka

Jasminu Ponjeviću pritvor je produžen za dva mjeseca, a njegovom maloljetnom sinu A. P. (15) za još 30 dana, saznaje „Dnevni avaz“.
Proteklog mjeseca oni su izazvali opći haos na cesti u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše obijesnom vožnjom, što su pokazali i uznemirujući snimci, a da stvar bude gora, maloljetnik je pokušao automobilom pogaziti okupljene ljude.
Kako je potvrđeno iz Općinskog suda u Velikoj Kladuši za „Dnevni avaz“, Ponjević i njegov sin nalaze se u Kazneno-popravnom zavodu Bihać.
Fizički obračun
Jasmin Ponjević je, upravljajući automobilom marke Volkswagen, pri velikoj brzini i prelaskom u drugu traku izazvao saobraćajnu nesreću.
Potom je zaustavio automobil pored ceste i izašao iz vozila kako bi se verbalno sukobio s okupljenim ljudima. Nakon toga, došlo je i do fizičkog obračuna s ljudima koji su se u tom momentu zatekli na mjestu nemilog događaja.
Nakon što je dobio udarac od drugog muškarca koji se našao na licu mjesta u tom momentu i pao na pod, njegov sin, koji je bio suvozač, sjeo je za volan i odlučio pregaziti okupljene ljude. Tom prilikom je maloljetnik i udario jednu osobu.
Podnesen prijedlog
Kako je jučer potvrđeno za „Dnevni avaz“ iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, ovo Tužilaštvo je Općinskom sudu u Velikoj Kladuši podnijelo prijedlog za produženje pritvora za P. J. iz Velike Kladuše.
- Odluku nadležnog suda o navedenom prijedlogu ovo Tužilaštvo nije zaprimilo, te se za i dostavljanje informacija o istoj morate obratiti naprijed navedenom sudu – navodi se u odgovoru na naš upit.
Nakon odgovora iz Tužilaštva, Općinski sud u Velikoj Kladuši nam je potvrdio informaciju o produženju pritvora.
Povrijeđene osobe
Iz MUP-a USK za „Avaz“ su krajem novembra kazali da će kvalifikacija najvjerovatnije ići u smjeru pokušaja ubistva. Četiri osobe zadobile su povrede, od toga jedna teške tjelesne povrede.
Građani koji su se tada okupili bili su vidno uznemireni.