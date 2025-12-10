Ponjević i njegov bahati maloljetni sin ostaju iza rešetaka

Jasminu Ponjeviću pritvor je produžen za dva mjeseca, a njegovom maloljetnom sinu A. P. (15) za još 30 dana, saznaje „Dnevni avaz“. Proteklog mjeseca oni su izazvali opći haos na cesti u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše obijesnom vožnjom, što su pokazali i uznemirujući snimci, a da stvar bude gora, maloljetnik je pokušao automobilom pogaziti okupljene ljude. Kako je potvrđeno iz Općinskog suda u Velikoj Kladuši za „Dnevni avaz“, Ponjević i njegov sin nalaze se u Kazneno-popravnom zavodu Bihać. Fizički obračun

S mjesta nezgode: Poslije verbalnog sukoba uslijedio fizički obračun . Screenshot S mjesta nezgode: Poslije verbalnog sukoba uslijedio fizički obračun . Screenshot

Jasmin Ponjević je, upravljajući automobilom marke Volkswagen, pri velikoj brzini i prelaskom u drugu traku izazvao saobraćajnu nesreću. Potom je zaustavio automobil pored ceste i izašao iz vozila kako bi se verbalno sukobio s okupljenim ljudima. Nakon toga, došlo je i do fizičkog obračuna s ljudima koji su se u tom momentu zatekli na mjestu nemilog događaja. Nakon što je dobio udarac od drugog muškarca koji se našao na licu mjesta u tom momentu i pao na pod, njegov sin, koji je bio suvozač, sjeo je za volan i odlučio pregaziti okupljene ljude. Tom prilikom je maloljetnik i udario jednu osobu. Podnesen prijedlog

Volkswagen koji su koristili Ponjević i njegov sin . Facebook Volkswagen koji su koristili Ponjević i njegov sin . Facebook