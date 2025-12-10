Krvavi obračun u centru Beograda: Izrešetan vlasnik kafića

U beogradskom naselju Vračar danas je izbila pucnjava u kojoj je, prema nezvaničnim navodima, ranjen vlasnik jednog kafića.

Prema informacijama portala Telegraf.rs, napadač je muškarca pogodio u noge, nanijevši mu teške povrede. Policijske ekipe i Hitna pomoć brzo su stigle na mjesto događaja, nakon čega je ranjeni vlasnik prebačen u Urgentni centar.

Radi pronalaska napadača, policija je aktivirala opsežnu operaciju pod kodnim imenom "Vihor". U sklopu potrage blokirane su ključne saobraćajnice, a kontrole se sprovode na širem području grada.