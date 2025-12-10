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U BOLNICI

Muškarac (87) podlegao povredama nakon što je automobilom udaren u Konjicu

Nesreća se dogodila u 18:10 sati na magistralnom putu M-17 na Trgu državnosti u Konjicu

Sa mjesta nesreće. Novi Konjic.ba

A. O.

10.12.2025

Muškarac koji je sinoć udaren u Konjicu automobilom, podlegao je povredama.

Nesreća se dogodila u 18:10 sati na magistralnom putu M-17 na Trgu državnosti u Konjicu. Kako je potvrđeno iz MUP-a HNK, u nesreći su učestvovali M.E. (1970) iz Konjica sa vozilom „Seat Altea“ i pješak S.M. (1938) iz Konjica koji je zadobio povrede neutvrđenog stepena te je prebačen u SKB Mostar gdje je od zadobivenih povreda preminuo.

- Vozač H.M. (1993) iz Tešnja koji je upravljao teretnim motornim vozilom „Man“, u momentu nezgode zaustavio se kako bi pružio pomoć povrijeđenom pješaku nakon čega istog udara NN vozilo i vozač i napušta lice mjesta.

Ubrzo nakon toga, pripadnici policije su pronašli i identifikovali NN vozilo i vozača te preduzeli sve potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju ove saobraćajne nezgode – potvrđeno je iz MUP-a HNK. 

# KONJIC
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# AUTOMOBIL
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