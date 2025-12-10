Muškarac (87) podlegao povredama nakon što je automobilom udaren u Konjicu

Muškarac koji je sinoć udaren u Konjicu automobilom, podlegao je povredama.

Nesreća se dogodila u 18:10 sati na magistralnom putu M-17 na Trgu državnosti u Konjicu. Kako je potvrđeno iz MUP-a HNK, u nesreći su učestvovali M.E. (1970) iz Konjica sa vozilom „Seat Altea“ i pješak S.M. (1938) iz Konjica koji je zadobio povrede neutvrđenog stepena te je prebačen u SKB Mostar gdje je od zadobivenih povreda preminuo.