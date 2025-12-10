Uhapšeni ključni ljudi "Balkanskog kartela": Zaplijenjeno više od 5 miliona eura

U koordinisanoj međunarodnoj operaciji uz podršku Europola, policijske agencije iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i Srbije danas su izvele veliku akciju protiv istaknutih pripadnika takozvanog “Balkanskog kartela”.

Tri osobe su uhapšene tokom racija u Njemačkoj, a zaplijenjena je kriminalna imovina vrijedna više od 5 miliona eura.

Ćelija kartela

Prema saopćenju Europola, meta operacije bila je prominentna ćelija kartela sa sjedištem u Njemačkoj, za koju se vjeruje da je bila zadužena za organizaciju pošiljki od više tona kokaina iz Kolumbije ka Evropi, koristeći različite metode krijumčarenja.

Istraga je također otkrila široku mrežu pranja novca kroz kompanije i nekretnine u više zemalja EU i van nje.

Velika zapljena imovine

U akciji je učestvovalo 500 policijskih službenika, koji su izvršili pretres na 45 lokacija. Oduzeto je oko 50.000 eura u gotovini, dvije zlatne kovanice, luksuzni nakit, satovi, torbe, tri skupa vozila, kao i nekretnine u Njemačkoj i drugim državama.

Tokom pretresa, pronađeni su i zaplijenjeni brojni dokumenti, elektronski uređaji te napunjen pištolj s municijom. Svi dokazni materijali se trenutno analiziraju.

Tri osumnjičena uhapšena u Njemačkoj obavljala su ključne funkcije u kriminalnoj mreži - od finansiranja operacija do koordinacije i logistike. Glavni osumnjičeni, porijeklom iz Zapadnog Balkana, živio je u Njemačkoj i poznat je po upotrebi prepoznatljivog loga na pošiljkama kokaina, navodi Europol.

Ova akcija predstavlja kulminaciju dugotrajne istrage koja obuhvata međunarodnu trgovinu drogom velikih razmjera, pranje novca i krijumčarenje oružja.

Još jedan udar

Europol podsjeća da je mreža zemalja partnera proteklih godina već zadala nekoliko velikih udaraca ovoj kriminalnoj strukturi.

Navodi se da je u maju 2023. uhapšeno 13 osoba, a u oktobru iste godine 21.

Europol je u svim operacijama pružao stalnu analitičku i operativnu podršku, razmjenu informacija i koordinaciju između država.

Prema prikupljenoj obavještajnoj analitici, “Balkanski kartel” djeluje kao visoko organizirana i transkontinentalna mreža, sa snažnim uporištima u Evropi i Latinskoj Americi.