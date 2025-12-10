Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODLUKOM SUDA

Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, pušten iz zatvora na uslovnu slobodu

Uhapšen je u aprilu 2009. zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu hrvatskog novinara Ive Pukanića

Sreten Jocić. Antonio Ahel / ATAImages / Pixsell

A. O.

10.12.2025

Apelacioni sud u Beogradu pustio je Sretena Jocića, poznatijeg kao Joca Amsterdam, na uslovnu slobodu.

Zahtjev Jocićevog advokata za uslovni otpust je uvažen, što je podrazumijevalo da se odmah mora pustiti na uslovnu slobodu koja može trajati najduže do 28. februara sljedeće godine.

Jocićev advokat je i u septembru zatražio uslovni otpust, ali je taj zahtjev odbijen. Nakon toga je uložena žalba na ovu odluku, koja je sada prihvaćena, uz ocjenu da će se Jocić na slobodi dobro vladati. Uhapšen je u aprilu 2009. zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu hrvatskog novinara Ive Pukanića. No, pravosnažno je oslobođen u ovom slučaju. Međutim, umjesto da bude pušten iz pritvora, koji mu je ukinut u decembru 2012., prebačen je u zatvor na izdržavanje kazne zatvora od 15 godina za ubistvo Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, 1995. godine.

# APELACIONI SUD U BEOGRADU
# SRETEN JOCIĆ
# JOCA AMSTERDAM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.