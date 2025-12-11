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Video / Kilometarske kolone zbog saobraćajne nesreće na kružnom toku u naselju Velešići

Gužve su vidljive od glavne saobraćajnice kod Ambasade SAD, kao i duž Kranjčevićeve ulice i ulice Put Života

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

11.12.2025

Kilometarske kolone nastale su jutros zbog saobraćajne nesreće na kružnom toku u sarajevskom naselju Velešići.

Gužve su vidljive od glavne saobraćajnice kod Ambasade SAD, kao i duž Kranjčevićeve ulice i ulice Put Života.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", pješak je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći.

- Dobili smo dojavu u 6:50 sati da je pješak udaren automobilom te je prevezen u Urgentni centar. Stepen povreda još uvijek nije poznat - kazali su iz MUP-a KS.

Saobraćaj je obustavljen u pravcu tunela te se vozači upućuju na obilazne puteve.

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# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MUP KS
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