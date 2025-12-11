Video / Kilometarske kolone zbog saobraćajne nesreće na kružnom toku u naselju Velešići

Kilometarske kolone nastale su jutros zbog saobraćajne nesreće na kružnom toku u sarajevskom naselju Velešići.

Gužve su vidljive od glavne saobraćajnice kod Ambasade SAD, kao i duž Kranjčevićeve ulice i ulice Put Života.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", pješak je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći.