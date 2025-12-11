Akcija "Fog": Pronađena droga, uhapšen 24-godišnjak

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, nastavljajući planske aktivnosti na suzbijanju prometa opojnih droga, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Fog".

- U izvršenim pretresima na području Ilidže, pronađeno je više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge kokain, speed i marihuana, ukupne količine cca 300 grama, digitalna vaga, drobilice, te drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge i Krivotvorenje isprave, slobode je lišen D.A. (2001.), dok je M.M. (1981) lišen slobode zbog krivičnog djela Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni D.A. bit će predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - kazali su iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.