SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) objavila je nove detalje velike međunarodne operacije sprovedene 10. decembra 2025. godine na području Njemačke, a koja je bila usmjerena protiv transnacionalne kriminalne mreže poznate kao Balkanski kartel.

Akcija je istovremeno realizirana u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, uz blisku saradnju evropskih institucija i policijskih agencija iz zemalja učesnica.

Operativne aktivnosti vodio je Savezni kriminalistički ured Njemačke (BKA) u koordinaciji s Europolom, dok je SIPA aktivno učestvovala kroz prikupljanje obavještajnih podataka, analizu informacija i stalnu komunikaciju s timovima na terenu. Iz SIPA-e je u operativni štab u Njemačkoj bio raspoređen i jedan policijski službenik.

Tokom akcije izvršeni su pretresi 45 stambenih i poslovnih objekata te pokretnih stvari u nekoliko država. Tri osobe su uhapšene zbog nedozvoljenog prometa opojnim drogama, a privremeno je oduzeta imovina vrijedna više miliona maraka – gotovina, luksuzni predmeti, tri skupocjena vozila, nekretnine, zemljišta, dokumentacija, elektronski uređaji te vatreno oružje s municijom.