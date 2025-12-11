Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MEĐUNARODNA OPERACIJA

SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

Akcija je istovremeno realizirana u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini

Akcija u Njemačkoj. Europol

M. Až.

11.12.2025

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) objavila je nove detalje velike međunarodne operacije sprovedene 10. decembra 2025. godine na području Njemačke, a koja je bila usmjerena protiv transnacionalne kriminalne mreže poznate kao Balkanski kartel.

Akcija je istovremeno realizirana u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, uz blisku saradnju evropskih institucija i policijskih agencija iz zemalja učesnica.

Operativne aktivnosti vodio je Savezni kriminalistički ured Njemačke (BKA) u koordinaciji s Europolom, dok je SIPA aktivno učestvovala kroz prikupljanje obavještajnih podataka, analizu informacija i stalnu komunikaciju s timovima na terenu. Iz SIPA-e je u operativni štab u Njemačkoj bio raspoređen i jedan policijski službenik.

Tokom akcije izvršeni su pretresi 45 stambenih i poslovnih objekata te pokretnih stvari u nekoliko država. Tri osobe su uhapšene zbog nedozvoljenog prometa opojnim drogama, a privremeno je oduzeta imovina vrijedna više miliona maraka – gotovina, luksuzni predmeti, tri skupocjena vozila, nekretnine, zemljišta, dokumentacija, elektronski uređaji te vatreno oružje s municijom.

Istragom je utvrđeno da je kriminalna mreža učestvovala u transportu više tona kokaina iz Kolumbije u Europu, pranju novca putem firmi i nekretnina u različitim državama, kao i u trgovini oružjem.

Iz SIPA-e poručuju da je saradnja u ovom predmetu pokazala visok nivo međunarodne koordinacije u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom. Dodaju da je njihov doprinos bio ključan u identifikaciji vodećih članova mreže i prikupljanju dokaza, čime je potvrđeno da SIPA ostaje pouzdan partner u najvećim regionalnim i međunarodnim operacijama.

# BALKANSKI KARTEL
# NJEMAČKA
# SIPA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.