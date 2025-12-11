Tužilaštvo TK zatražilo pritvor za Besima Bektešija: Osumnjičen da je napao očuha i nanio mu teške povrede

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona uputilo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla prijedlog za određivanje pritvora za Besima Bektešija (41) iz Tuzle, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teške tjelesne povrede.

On je osumnjičen da je u popodnevnim satima 9. decembra 2025. godine u stanu svog očuha S.R u tuzlanskom naselju Dragodol, nakon što su zajedno konzumirali alkohol, očuhu stisnutom pesnicom zadao više udaraca u predjelu glave, a kada je oštećeni pao na kauč zadao mu nogom još nekoliko udaraca u glavu i nanio mu teške tjelesne povrede.

Osumnjičeni je odmah lišen slobode, te su policijski službenici OKP PU Tuzla obavili kriminalističku obradu i uz izvjestaj o počinjenom krivičnom djelu osumnjičenog predali u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Bektešija.

Istražne radnje su u toku.