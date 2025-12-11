Bužimkić i ostali: Ratni zarobljenici predati vojnoj policiji

U nastavku suđenja za zločine na području Bosanske Krupe, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je izjavio je da je Senad Bužimkić bio među vojnim policajcima kojima je predao ratne zarobljenika iz vojne akcije na Osmačama.

Ibro Suljić je ispričao da je 1995. bio pomoćnik komandanta za bezbjednost Drugog bataljona 511. brigade, a prije toga nekoliko mjeseci je obnašao funkciju referenta za bezbjednost ove brigade.

Akcija na Osmačama

Prisjetio se akcije na Osmačama, da je tada bio na lokalitetu naselja Vodomut i da je dobio informaciju da ima “paket”, uz pojašnjenje da taj pojam znači da ima zarobljenike.

Ispričao je da se popeo i vidio oko 15 zarobljenika, komandanta Drugog bataljona Emira Mehića i vojnike. Svjedok kaže da su zarobljenici bili postrojeni u koloni i da je većina bila bez nekih dijelova garderobe. Od komandanta je dobio naredbu da ih vodi.

- Par momaka je sa mnom bilo. Silazimo do asfaltnog puta i tu su pripadnici Vojne policije. Prepoznajem, učinilo mi se da je bio Čehić i poslije sam registrovao Senada Bužimkić. (…) Vojni policajci preuzimaju zarobljenike. Policajcu dajem spisak zarobljenika - ispričao je svjedok i naveo da mu jedan od vojnih policajaca rekao da je slobodan i da preuzimaju i odlaze sa zarobljenicima u pravcu Pištalina.

Za Bužimkića je svjedok rekao da ga je upoznao tokom rata.

Pronađeni mrtvi

Nekoliko dana poslije akcije, svjedok je od Mehića saznao da su pronađeni srpski zarobljenici mrtvi u šumi. Kasnije je, kako kaže, saznao da je bilo četiri do pet mrtvih.

Odgovarajući na pitanja Odbrane, Suljić je rekao da nije naređivao Vojnoj policiji te je potvrdio da je, dok je bio referent i da je Bužimkić bio imenovan za referenta te da su oko 15 dana radili skupa. Upitan je li siguran da je Bužimkić bio s Vojnom policijom, Suljić je odgovorio da jeste.

- Siguran sam da je bio Senad Bužimkić - potvrdio je on.

Bužimkić je pitao svjedoka je li je moguće da ga je zamijenio sa izvjesnim Suadom Bužimkićem, Suljić je odgovorio da je u vrijeme davanja iskaza u istrazi bila manja šansa da je pogriješio.

Upitan šta znači da mu se “učinilo” da je bio Čehić, svjedok je rekao da nije siguran.

Za ubistva najmanje 25 zarobljenih pripadnika takozvane "Vojske Republike Srpske" optuženi su Senad Bužimkić, Rizah Fajić, Almir Sefić, Ermin Kadić, Irfo Velagić, Suad Nesimović, Nedžad Ćehić i Nermin Porić. Prema optužnici, oni su bili pripadnici 511. brigade Armije BiH.

Svjedok Ilfad Pehlić, bivši komandant voda u Drugoj četi 511. brigade, ispričao je da je bio u akciji na Osmačama i da je bilo ratnih zarobljenika koje je zarobio Treći i Četvrti vod čete.

- Meni se lično niko nije predao. Predalo je 16 vojnika. (…) Kada su se predali, dešava se razoružavanje - posvjedočio je Pehlić.

Pretres terena

Kako je rekao, nakon toga su dva zarobljenika uzeta da vrše pretres terena i da se vidi je li ostalo municije. Kaže da mu nije poznata njihova sudbina.

Svjedok je rekao da ne zna šta je bilo sa preostalim zarobljenicima i da su negdje odvedeni i predani. Potvrdio je iskaz iz istrage u kojem je naveo da je on zarobljenike uputio prema isturenom komandnom mjestu (IKM) kako nalažu pravila.