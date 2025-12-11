Vozač kamiona udario ženu, pa pobjegao s mjesta nesreće

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. P. (58) iz okoline Leskovca zbog sumnje da je počinio krivična djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povrijeđenom licu u saobraćajnoj nesreći.

On se sumnjiči da je juče, na Matejevačkom putu u Nišu, upravljajući kamionom "Man", van pješačkog prelaza udario sedamdesetdevetogodišnju ženu, a potom pobjegao s mjesta nesreće.

Sedamdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula.