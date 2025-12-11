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UHAPŠEN JE

Vozač kamiona udario ženu, pa pobjegao s mjesta nesreće

Sedamdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula

MUP Srbije. M.M. / ATAImages / PIXSELL

M. Až.

11.12.2025

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. P. (58) iz okoline Leskovca zbog sumnje da je počinio krivična djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povrijeđenom licu u saobraćajnoj nesreći.

On se sumnjiči da je juče, na Matejevačkom putu u Nišu, upravljajući kamionom "Man", van pješačkog prelaza udario sedamdesetdevetogodišnju ženu, a potom pobjegao s mjesta nesreće.

Sedamdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula.

# SRBIJA
# NIŠ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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