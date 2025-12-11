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Saobraćajna nesreća u Kaknju: Dječaka udario automobil, prebačen u Zeničku bolnicu

Učestovalo je putničko motorno vozilo Tuareg VW i maloljetni pješak Š.I. iz Kaknja, rečeno je iz MUP-a ZDK

Sa mjesta nesreće. E. Ganibegović / Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

11.12.2025

U centru Kaknja večeras se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je udaren dječak automobilom.

Iz Operativnog centra MUP-a ZDK potvrđeno nam je da su imali zaprimljenu prijavu.

- U 18:55 sati bila je nezgoda, u gradu, u ulici Alije Izetbegovića. Učestovalo je putničko motorno vozilo Tuareg VW i maloljetni pješak Š.I. iz Kaknja. Ukazana je pomoć pješaku i upućen je sa majkom u Kantonalnu bolnicu Zenica. Nemamo stepen povreda – rečeno je za „Avaz“ iz Operativnog centra MUP-a ZDK. 

Saobraćaj se odvija naizmjenično i uviđaj je u toku.

# PJEŠAK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# KAKANJ
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