Tragedija na Savi: Prevrnuo se čamac s 13 migranata, poginulo troje, uhapšen državljanin BiH

Tokom ilegalnog prelaska granice na rijeci Savi prevrnuo se čamac u kojem je bilo 13 migranata. U nesreći su život izgubile tri osobe – dvije žene i jedan muškarac. Policija je privela državljanina Bosne i Hercegovine, koji je upravljao čamcem i za kojeg se sumnja da je povezan s krijumčarenjem migranata.

Migranti su, prema dostupnim informacijama, najvjerovatnije bili državljani Kine i Turske, među kojima je bilo sedam mlađih žena i šest muškaraca. U ranim jutarnjim satima, koristeći gustu maglu kao zaklon, grupa predvođena krijumčarom iz BiH pokušala je ilegalno preći u Hrvatsku riječnim putem. Pretrpani čamac se prevrnuo, što je dovelo do tragedije.

U bolnici se trenutno nalazi deset povrijeđenih migranata koji se oporavljaju od pothlađenosti. Jedna je osoba već otpuštena u pratnji policije, te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje, prenosi Hrvatska radiotelevizija (HRT).

Policija nastavlja potragu jer su tokom dana pronađene putne isprave još jedne osobe koja nije locirana niti primljena u bolnicu.

- Tokom provjere identiteta stradalih, naišli smo na putnu ispravu osobe koja se ne nalazi među onima zbrinutim u Općoj bolnici. Policijski službenici su od jutra, nakon spasilačke akcije, započeli detaljno pretraživanje terena i prikupljanje svega što bi moglo biti povezano s ovim događajem. Nakon saznanja o toj putovnici, potraga je dodatno intenzivirana i nastavit će se čim vremenski uslovi to omoguće - izjavio je Ivica Ostrun, voditelj Službe za granicu Policijske uprave brodsko-posavske.

Naglasio je da policija ima na raspolaganju vrlo naprednu i sofisticiranu opremu za ovakve situacije.

- Koristimo, prije svega, termovizijske sisteme, službene riječne čamce za plovidbu Savom, kao i vrhunske modele bespilotnih dronova sa noćnim režimom snimanja - rekao je.