Potresna ispovijest nakon tragedije na Savi: Iz guste magle začuli smo vriske

Čamac sa 13 migranata prevrnuo se u rijeci Savi, u samom centru Slavonskog Broda rano danas, a odmah je započela akcija spašavanja.

Tri osobe su izgubile život.

Jedan od prvih koji su priskočili u pomoć bio je Brođanin Tvrtko Vidović.

- Jedna od stradalih žena zapela je u granju. Bacili smo joj uže, ali nije imala snage da ga dohvati. Ušao sam u ledenu Savu i pomogao joj - ispričao je za 24sata.

Upalili sva svjetla

Vidović kaže da je s društvom na obližnjem splavu slavio rođendan kad su iz guste magle začuli vriske.

- Mislili smo da su čagljevi iz Bosanskog Broda, jer ih često čujemo. Nakon deset sekundi vidjeli smo ljude kako plutaju Savom - dodaje.

Odmah su upalili sva svjetla koja su imali i automobile kako bi pokušali pomoći unesrećenima, ne znajući u prvom trenutku da se čamac već prevrnuo.

- Nije mi bio problem ući u ledenu Savu, tad nisam razmišljao. Kasnije sam se smrznuo jer sam ostao neko vrijeme na nasipu. Ljudi su četrdeset minuta plutali do bivše Brođanke, poznatog restorana. Čak sam pokušao odvezati čamac s obližnjeg splava kako bih im pomogao, ali imao je dva lokota i nisam uspio - rekao je Tvrtko.

Akcija spašavanja

Ubrzo je stigla policija, a počela je velika akcija spašavanja u kojoj su sudjelovali granični policajci, vatrogasci iz Slavonskog Broda, Hitna pomoć i HGSS (Hrvatska gorska služba spašavanja).

Voditelj Službe za granicu Policijske uprave brodsko-posavske, Ivica Ostrun (Ivica Ostrun), potvrdio je spašavanje 14 osoba.

- Za 13 osoba se sumnja da su nezakonito prešle državnu granicu, dok se nad jednom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u organiziranje protuzakonitog ulaska - rekao je Ostrun.

Osoba koja je prevozila migrante i koja se nalazi u policijskim prostorijama je državljanin Bosne i Hercegovine.

Policijski službenici su, tragom dojava, na 370. kilometru Save pronašli tijelo muškarca bez znakova života, kao i ženu koju su djelatnici Hitne pomoći reanimirali, ali je u 10:20 sati preminula u bolnici. Potraga je potom nastavljena nizvodno.

Reanimacija nije uspjela

Na 368. kilometru pronađena je još jedna ženska osoba. Reanimacija nije uspjela i u bolnici je u 11:59 sati potvrđena smrt, čime je tragedija odnijela tri života, potvrdio je Ostrun.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod Ivan Vuleta, rekao je da su vatrogasci na prvoj lokaciji uzvodno od mosta zatekli šest migranata koji su se držali za splav.