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DA LI SE POŠTUJE SUD

Nezakonita gradnja na Jahorini uprkos sudskoj odluci

Svi vanjski radovi su obustavljeni. Unutrašnji mogu da se rade, kaže Bjelica

Nezakonita gradnja na Jahorini uprkos sudskoj odluci. BN TV

A. O.

11.12.2025

Ustavni sud Republike Srpske ove godine dva puta je proglasio neustavnim regulacione planove na Jahorini. U februaru je odlučio da Regulacioni plan za Jahorinu na području opštine Trnovo nije u skladu sa zakonom, a nedavno je takva odluka donesena i za Izmjene i dopune regulacionog plana Jahorina na području opštine Pale, piše BN TV.

Da li se poštuju odluke Ustavnog suda Republike Srpske?

- Opština Pale poštuje odluku Ustavnog suda Republike Srpske , donesenu krajem novembra ove godine, u kojoj se kaže da usvajanje izmjene i dopune Regulacionog plana Jahorina nisu u saglasnosti sa ustavom i Zakonom o uređenju prostora i građenjem - kaže načelnik te lokalne zajendice Dejan Kojić i dodaje da se na Jahorini trenutno grade samo objekti koji su ranije već imali građevinsku dozvolu.

I rukovodstvo opštine Trnovo tvrdi da poštuje odluku Ustavnog suda Republike Srpske, donesenu u februaru ove godine, kojom je kompletan regulacioni plan za Jahorinu na području ove opštine proglašen neustavnim i nezakonitim.

- Svi vanjski radovi su obustavljeni. Unutrašnji mogu da se rade. Ali mi ćemo još jednim obići sve da utvrdimo da neko možda nije prekršio donesenu odluku - kaže načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.

Odluka Ustavnog suda je prekršena. U julu ove godine porodica Menjhard iz Sente zatekla je gradilište u svom dvorištu u jahorinskom naselju Obućina bare.

Nekoliko metara od njihove vikendice gradi se višeetažni objekat koji je ugrozio i njihovu imovinu te je pitanje dana kada će se njihov objekat srušiti jer su im potkopani temelji.

- Obratili smo se građevinskom inspektoru, opštini Trnovo te ambasadi Mađarske jer smo njeni državljani - kaže Agneš Manjhard i dodaje da je njihov advokat pokrenuo i krivičnu prijavi protiv gradskog inspektora jer nije ništa uradio na zaustavljanju radova.

Za sada se svi, u lancu odgovornosti, prave nevješti.

Radovi su obustavljeni, ali ne zbog zabrane, nego zbog vremenskih prilika. Gradska građevinska inspekcija Istočno Sarajevo ne poduzima ništa,. Oštećeni i njihov advokat tvrde da se građevinski inspektor ponaša kao zaštitnik investitora i vlasnika objekta, navodno visokopozicioniranih gradskih funkcionera.

- Taj građevinski inspektor je dobro poznat u tom dijeli, na području Jahorine za koje je on nadležan. Nije nikakva tajna da je on tamo na lošem glasu jer se ponaša kao zaštitnik investitora koji rade bespravno' - tvrdi advokat Savo Bojanović.

Do sada je bila praksa da se na Jahorini svi objekti nelegalno izgrađeni naknadno, kroz izmjene i dopune Regulacionih planova, legaliziju. Da li će tako biti i ovaj put ili će nelegalni objekti, kao što bi po zakonu trebalo, biti uklonjeni.

# USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
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