Nezakonita gradnja na Jahorini uprkos sudskoj odluci

Ustavni sud Republike Srpske ove godine dva puta je proglasio neustavnim regulacione planove na Jahorini. U februaru je odlučio da Regulacioni plan za Jahorinu na području opštine Trnovo nije u skladu sa zakonom, a nedavno je takva odluka donesena i za Izmjene i dopune regulacionog plana Jahorina na području opštine Pale, piše BN TV.

Da li se poštuju odluke Ustavnog suda Republike Srpske?

- Opština Pale poštuje odluku Ustavnog suda Republike Srpske , donesenu krajem novembra ove godine, u kojoj se kaže da usvajanje izmjene i dopune Regulacionog plana Jahorina nisu u saglasnosti sa ustavom i Zakonom o uređenju prostora i građenjem - kaže načelnik te lokalne zajendice Dejan Kojić i dodaje da se na Jahorini trenutno grade samo objekti koji su ranije već imali građevinsku dozvolu.

I rukovodstvo opštine Trnovo tvrdi da poštuje odluku Ustavnog suda Republike Srpske, donesenu u februaru ove godine, kojom je kompletan regulacioni plan za Jahorinu na području ove opštine proglašen neustavnim i nezakonitim.

- Svi vanjski radovi su obustavljeni. Unutrašnji mogu da se rade. Ali mi ćemo još jednim obići sve da utvrdimo da neko možda nije prekršio donesenu odluku - kaže načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.

Odluka Ustavnog suda je prekršena. U julu ove godine porodica Menjhard iz Sente zatekla je gradilište u svom dvorištu u jahorinskom naselju Obućina bare.

Nekoliko metara od njihove vikendice gradi se višeetažni objekat koji je ugrozio i njihovu imovinu te je pitanje dana kada će se njihov objekat srušiti jer su im potkopani temelji.

- Obratili smo se građevinskom inspektoru, opštini Trnovo te ambasadi Mađarske jer smo njeni državljani - kaže Agneš Manjhard i dodaje da je njihov advokat pokrenuo i krivičnu prijavi protiv gradskog inspektora jer nije ništa uradio na zaustavljanju radova.

Za sada se svi, u lancu odgovornosti, prave nevješti.

Radovi su obustavljeni, ali ne zbog zabrane, nego zbog vremenskih prilika. Gradska građevinska inspekcija Istočno Sarajevo ne poduzima ništa,. Oštećeni i njihov advokat tvrde da se građevinski inspektor ponaša kao zaštitnik investitora i vlasnika objekta, navodno visokopozicioniranih gradskih funkcionera.

- Taj građevinski inspektor je dobro poznat u tom dijeli, na području Jahorine za koje je on nadležan. Nije nikakva tajna da je on tamo na lošem glasu jer se ponaša kao zaštitnik investitora koji rade bespravno' - tvrdi advokat Savo Bojanović.

Do sada je bila praksa da se na Jahorini svi objekti nelegalno izgrađeni naknadno, kroz izmjene i dopune Regulacionih planova, legaliziju. Da li će tako biti i ovaj put ili će nelegalni objekti, kao što bi po zakonu trebalo, biti uklonjeni.