Slučaj zgrozio sve: Bračni par dvije godine držao muškarca kao roba, procurili novi detalji

Bračni par s područja Delnica, muškarac (31) i žena (28), sumnjiče se da su gotovo dvije godine držali 42-godišnjaka u robovlasničkom odnosu te da su, koristeći njegovo teško finansijsko stanje, prisiljavali ga na rad bez ikakve naknade, saopćilo je danas Općinsko državno tužilaštvo u Rijeci.

Tridesetjednogodišnjak se, osim za krivično djelo trgovine ljudima, tereti i za nedozvoljeno posjedovanje veće količine oružja.

Tužilaštvo sumnja da je ovaj bračni par od kraja 2023. pa sve do 9. decembra ove godine zajednički i dogovoreno iskorištavao teško materijalno stanje 42-godišnje žrtve.

Žrtva je u tom periodu živjela u nehumanim uslovima, a radi zarade primoravali su je na obavljanje različitih fizičkih poslova pod njihovom kontrolom.

Za obavljeni rad muškarac nije dobijao nikakvu naknadu. Osumnjičeni su mu, prema sumnjama tužilaštva, oduzeli lična dokumenta i sklapali fiktivne ugovore kako bi mogli raspolagati njegovom imovinom.

Nakon ispitivanja u Općinskom državnom tužilaštvu, sudiji istrage Županijskog suda u Rijeci podnesen je prijedlog za određivanje istražnog pritvora protiv osumnjičenog bračnog para.

Tužilaštvo traži pritvor zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogli utjecati na svjedoke te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, prenijeli su hrvatski mediji.