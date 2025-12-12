EU Most Wanted: Cijela Evropa traži prevaranticu Marijanu Mijailović, iskamčila 8,3 miliona eura

Europol je ažurirao službenu internetsku stranicu EU Most Wanted, na koju je dodano 18 novih imena osoba osumnjičenih za teška kaznena djela, uključujući trgovinu ljudima, trgovinu drogom, pranje novca i prijevare velikih razmjera.

- Ove opasne osobe i dalje su na slobodi, a njihovo hapšenje ključno je za pravdu njihovim žrtvama - poručili su iz Europola.

Među novim bjeguncima nalazi se i Mariana Mijailović (44), državljanka Austrije srpskog porijekla, koja se sumnjiči da je godinama varala žene uvjeravajući ih da su pod teškim kletvama. Prema navodima Europola, Mijailović je koristila više lažnih identiteta, uključujući imena Amela i Fatima, te nudila navodne „rituale čišćenja“ kako bi spriječila bolest, nesreće ili smrt.

Pretresli imanje

Najmanje 19 žrtava predalo im je novac i dragocjenosti u vrijednosti od oko 8,3 miliona eura. Jedna žena dala im je više od 500.000 eura nakon što joj je rečeno da je opsjednuta demonima, dok je druga predala gotovo 50.000 eura u nadi da će joj rituali izliječiti rak. Preminula je nedugo nakon toga, prenosi Telegraph.

Za te rituale tražila je gotovinu, zlato i druge dragocjenosti, a istražitelji procjenjuju da je na taj način stekla oko 8,3 miliona eura.

Policija je u februaru ove godine pretresla porodično imanje u Maria Enzersdorfu, jugozapadno od Beča, gdje je ispod betonom prekrivenog bazena otkrivena tajna prostorija. U njoj su pronađeni zlatne poluge težine 25 kilograma, satovi, nakit, vjenčani prsteni te gotovina u američkim i švicarskim novčanicama. Zaplijenjeno je i 14 luksuznih automobila, među kojima Aston Martin, Jaguar i BMW-ovi.

Ključni član

Na istoj ažuriranoj listi nalazi se i Mitja Petrič (56) iz Slovenije, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica zbog sumnje na pranje novca i prijevare. Istraga navodi da je više žrtava naveo na ulaganja lažno predstavljajući sigurnost investicija i obećavajući visoku zaradu.

Europol ističe kako je na popisu 50 najtraženijih bjegunaca velik udio osoba porijeklom iz bivših jugoslavenskih republika ili s dvojnim državljanstvom. Među njima je i Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog klana, koji se sumnjiči da je kao ključni član zločinačke organizacije sudjelovao u krijumčarenju najmanje 83 kilograma kokaina u Austriju.