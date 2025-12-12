Akcija „Pregovarač“: Pronađena droga, uhapšen 44-godišnjak

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Pregovarač" s ciljem nastavka aktivnosti suzbijanja neovlaštenog prometa opojnim drogama.

- U izvršenim pretresima na području Ilidže, pronađeno je više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge marihuana i speed, ukupne količine cca 2.000 grama, digitalna vaga, aparat za vakumiranje, te drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge, slobode je lišen A.A. (1981) - kazali su iz MUP-a KS.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.