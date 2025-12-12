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MUP KS

Akcija „Pregovarač“: Pronađena droga, uhapšen 44-godišnjak

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva

Oduzeta droga. MUP KS

Dž. R.

12.12.2025

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Pregovarač" s ciljem nastavka aktivnosti suzbijanja neovlaštenog prometa opojnim drogama.

- U izvršenim pretresima na području Ilidže, pronađeno je više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge marihuana i speed, ukupne količine cca 2.000 grama, digitalna vaga, aparat za vakumiranje, te drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge, slobode je lišen A.A. (1981) - kazali su iz MUP-a KS.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

# DROGA
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO KS
# MUP KS
# AKCIJA PREGOVARAČ
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