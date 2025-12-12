Je li Šljivić imao 1,61 promil alkohola u krvi?

Svjedočenjem vještaka jučer je pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava sudija Darko Zovko, nastavljeno suđenje Marku Šljiviću (28) iz Čapljine, optuženom da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st. 1., a u vezi s krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332. st. 1. Krivičnog zakona FBiH.

Riječ je o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 31. maja ove godine, oko 4.15 sati, na magistralnoj cesti M-17, u mjestu Ševaš Njive, Grad Čapljina, kada su smrtno stradali Almin Crnalić (22), koji je upravljao automobilom Audi A3 te njegovi saputnici Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20), svi iz Mostara.

Prema optužnici, tu stravičnu saobraćajnu nesreću, u kojoj je učestvovao i vozač automobila Fiat Ducato Dževad Šuta, prouzrokovao je Šljivić i to pod utjecajem alkohola.

Tjelesne ozljede

Vještak medicinske struke dr. Davorin Kozomara je na osnovu dokumentacije iz Doma zdravlja Čapljina te Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru svjedočio o ozljedama koje su u toj nesreći zadobili Šljivić i Šuta. On je u svom nalazu konstatovao da su obojica zadobila lake tjelesne ozljede.

Premda je Šuta imao više ozljeda, vještak je kazao da su one i pojedinačno i zbirno okarakterisane kao lake tjelesne.