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NASTAVAK SUĐENJA

Je li Šljivić imao 1,61 promil alkohola u krvi?

Smrtno stradali Almin Crnalić (22), Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20) iz Mostara

Šljivić i mjesto nesreće: Bio pijan. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

12.12.2025

Svjedočenjem vještaka jučer je pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava sudija Darko Zovko, nastavljeno suđenje Marku Šljiviću (28) iz Čapljine, optuženom da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st. 1., a u vezi s krivičnim djelom ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332. st. 1. Krivičnog zakona FBiH.

Riječ je o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 31. maja ove godine, oko 4.15 sati, na magistralnoj cesti M-17, u mjestu Ševaš Njive, Grad Čapljina, kada su smrtno stradali Almin Crnalić (22), koji je upravljao automobilom Audi A3 te njegovi saputnici Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20), svi iz Mostara.

Prema optužnici, tu stravičnu saobraćajnu nesreću, u kojoj je učestvovao i vozač automobila Fiat Ducato Dževad Šuta, prouzrokovao je Šljivić i to pod utjecajem alkohola.

Tjelesne ozljede

Vještak medicinske struke dr. Davorin Kozomara je na osnovu dokumentacije iz Doma zdravlja Čapljina te Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru svjedočio o ozljedama koje su u toj nesreći zadobili Šljivić i Šuta. On je u svom nalazu konstatovao da su obojica zadobila lake tjelesne ozljede.

Premda je Šuta imao više ozljeda, vještak je kazao da su one i pojedinačno i zbirno okarakterisane kao lake tjelesne.

Amela Piralić, specijalistica toksikološke hemije, potvrdila je da je u uzorku krvi optuženog izmjerena koncentracija alkohola 1,61 promil.

Ova stručnjakinja Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo je kazala da u uzorku njegove krvi nije detektovano prisustvo lijekova, psihoaktivnih supstanci i opojnih droga.

Uzorak urina

Tokom unakrsnog ispitivanja je potvrdila da joj nije dostavljen uzorak urina optuženog te da se bez toga i, eventualno, drugog uzorka krvi ne može izjasniti o tome kolika je koncentracija alkohola u njegovoj krvi bila u samom trenutku nesreće.

Zbog pitanja braniteljice optuženog, advokatice Irene Pehar, glasno je negodovao Šuta, dobacivši: „Eto, nije nikako pio“, nakon čega je udaljen iz sudnice.

Nije utvrđen poremećaj

Također, svjedočila je vještakinja psihološke struke Andrea Bevanda, koja je, između ostalog, navela da kod optuženog nije utvrđen poremećaj psihološkog stanja, kao i da je njegov psihološki profil pozitivan. 

# KANTONALNI SUD U MOSTARU
# ČAPLJINA
# MARKO ŠLJIVIĆ
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