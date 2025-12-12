Prihvaćen prijedlog Tužilaštva KS: Semir Sultanović na slobodi, Džinović ide u pritvor za drugo krivično djelo

Općinski sud u Sarajevu, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva KS, odredio je mjere zabrane za osumnjičene članove grupe “Panteri”, Semira Sultanovića i Ahmeda Džinovića, čime je okončan njihov tromjesečni boravak u istražnom pritvoru.

Dvojica osumnjičenih uhapšena su sredinom septembra zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela, među kojima su nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti te narušavanje nepovredivosti doma.

Nakon isteka maksimalnog roka za pritvor koji zakon dozvoljava za djela koja im se stavljaju na teret, Tužilaštvo je predložilo ukidanje pritvora i izricanje mjera zabrane. Paralelno s tim, istraga je proširena te su naložena nova vještačenja i dodatne dokazne radnje.

Sud je naveo da je, po prijedlogu Tužilaštva, donio rješenje kojim se pritvor ukida, a osumnjičeni se odmah puštaju na slobodu.

- Istovremeno im se izriču mjere zabrane: zabrana međusobnog komuniciranja i sastajanja, kao i kontaktiranja sa H. B., A. Č., J. H., A. H. i S. L., uz zabranu prilaska bliže od 50 metara jednih drugima i navedenim licima; te mjera zabrane napuštanja boravišta, prema kojoj S. S. ne smije napustiti Kanton Sarajevo, a A. Dž. Unsko-sanski kanton - navedeno je u odluci Suda. Ove mjere provodit će nadležni MUP-ovi.

Podsjećamo, kako je ranije objavljeno Džinović će morati ponovo u pritvor za izdržavanje kazne za drugo krivično djelo.