Predloženo produženje pritvora Anisu Kalajdžiću za još dva mjeseca: Ubio bivšu djevojku Aldinu Jahić

Podsjetimo, njemu je određen jednomjesečni pritvor, počevši od 16. novembra u 18.45 sati kada je lišen slobode nakon što je 45 minuta prije iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije. S nesretnom djevojkom je prethodno bio u vezi nepuna tri mjeseca.

On se sumnjiči da je počinio krivično djelo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) st. 1. KZ Federacije Bosne i Hercegovine, u stjecaju sa krivičnim djelom „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“.

Iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona su, kako saznaje „Dnevni avaz“, predložili produženje pritvora za još dva mjeseca prema osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara.

Na teret mu se stavlja da je tada na autobusnoj stanici u Mostaru, na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu Jahić koja je tu trenirala.

Tu joj je prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj.

- Oštećena je zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela „T..“, Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem. Potom je ušla u restoran „B..“ i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičenik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičenik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta - naveli su iz Tužilaštva HNK.

Ročište na kojem će biti razmatran prijedlog za produženje pritvora Kalajdžiću je, kako nam je potvrđeno, zakazano u Kantonalnom sudu u Mostaru u ponedjeljak, 15. decembra s početkom u 12 sati.