Vozač iz BiH uhvaćen s 138 kilograma "ultračistog" kokaina vrijednog oko 15 miliona eura

Pripadnici italijanske Guardia di Finanza zaplijenili su 138 kilograma ultračistog kokaina u kamionu kojim je upravljao 42-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, a čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 15 miliona eura.

Droga je otkrivena u luci Čivitavekija u Italiji, u kamionu koji je istovaren s broda pristiglog iz Barselone. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena kokaina ikada zabilježenih u ovoj luci.

Sumnju carinskih službenika izazvalo je nervozno ponašanje vozača, koji je upravljao kamionom kompanije iz Slovenije. Nakon rendgenskog pregleda uočene su nepravilnosti u teretu, zbog čega je kamion dodatno kontrolisan.

U potragu je uključena i specijalna jedinica s policijskim psima, a pas Džekpot otkrio je 120 paketa kokaina skrivenih u šest velikih industrijskih vreća koje su, prema dokumentaciji, sadržavale recikliranu plastiku.

Italijanski mediji navode da je zaplijenjeni kokain bio izuzetno visoke čistoće, a osumnjičeni državljanin BiH se sumnjiči da je imao ulogu kurira. On je odmah uhapšen i, po nalogu Tužilaštva u Čivitavekiji, sproveden u gradski zatvor.

Akciju su zajednički realizovali Pomorska granična policija Čivitavekije, Finansijska policija i Agencija za carine i monopole Lazio. Italijanski mediji ističu da je ovo još jedan primjer uspješne saradnje sigurnosnih i carinskih službi u borbi protiv međunarodnog narkokrijumčarenja.