Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KRIJUMČARENJE NARKOTIKA

Vozač iz BiH uhvaćen s 138 kilograma "ultračistog" kokaina vrijednog oko 15 miliona eura

Sumnju carinskih službenika izazvalo je nervozno ponašanje vozača, koji je upravljao kamionom kompanije iz Slovenije

Zaplijenjena droga. Guardia di Finanza

M. Až.

12.12.2025

Pripadnici italijanske Guardia di Finanza zaplijenili su 138 kilograma ultračistog kokaina u kamionu kojim je upravljao 42-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, a čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 15 miliona eura.

Droga je otkrivena u luci Čivitavekija u Italiji, u kamionu koji je istovaren s broda pristiglog iz Barselone. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena kokaina ikada zabilježenih u ovoj luci.

Sumnju carinskih službenika izazvalo je nervozno ponašanje vozača, koji je upravljao kamionom kompanije iz Slovenije. Nakon rendgenskog pregleda uočene su nepravilnosti u teretu, zbog čega je kamion dodatno kontrolisan.

U potragu je uključena i specijalna jedinica s policijskim psima, a pas Džekpot otkrio je 120 paketa kokaina skrivenih u šest velikih industrijskih vreća koje su, prema dokumentaciji, sadržavale recikliranu plastiku.

Italijanski mediji navode da je zaplijenjeni kokain bio izuzetno visoke čistoće, a osumnjičeni državljanin BiH se sumnjiči da je imao ulogu kurira. On je odmah uhapšen i, po nalogu Tužilaštva u Čivitavekiji, sproveden u gradski zatvor.

Akciju su zajednički realizovali Pomorska granična policija Čivitavekije, Finansijska policija i Agencija za carine i monopole Lazio. Italijanski mediji ističu da je ovo još jedan primjer uspješne saradnje sigurnosnih i carinskih službi u borbi protiv međunarodnog narkokrijumčarenja.

# KOKAIN
# ITALIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.