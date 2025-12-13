Kako mu je to palo na pamet: Ukrao svoj automobil, pa završio u pritvoru

Policija Palme de Majorke istražuje mladića (25) zbog krivičnog djela krađe sopstvenog automobila.

Naime, njegov automobil je 15. septembra uklonio pauk zbog nepropisnog parkiranja i od tada je bio smješten na depou vučne službe. Umjesto da plati kaznu za preuzimanje od 132,61 eura, mladić se odlučio na hazarderski potez i ukrao je sopstveni automobil.

Nije platio kaznu

Izvukao ga je sa depoa bez plaćanja kazne, što je automatski dovelo do prijave za krađu koju su podnijeli zaposleni vučne službe, pišu španski mediji.

Tri mjeseca kasnije, 6. decembra, policija je zaustavila istog vozača zbog nepropisne vožnje, a nakon provjere registarske oznake službenici su brzo shvatili da je njegov auto na listi ukradenih.

Krađa sopstvene imovine

Iznenađenje je uslijedilo kada je privedeni vozač, koji je dokazao da je vlasnik automobila, priznao krađu sopstvene imovine.

Manevar kojim je želio da izbjegne plaćanje kazne prerastao je u znatno veći pravni problem.

Vozilo je ponovo odvezeno na gradski depo, a policija je svu dokumentaciju proslijedila istražnom sudiji.

Mladić je sada suočen sa pravnim posljedicama krađe sopstvenog automobila.