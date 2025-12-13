Salzburg: Djevojka (20) pregazila državljanina BiH

Državljanin Bosne i Hercegovine (54) teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u Salzburgu, nakon što ga je vozilom pregazila 20-godišnja djevojka.

Zbog nejasnih okolnosti pod kojima je došlo do udesa, policija je uputila apel građanima da se jave ukoliko imaju bilo kakva saznanja o ovom događaju.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 1:10 sati u gradskoj četvrti Itzling, dok se djevojka vozilom kretala u pravcu centra Salzburga. Kako je navela u svojoj izjavi, u blizini kućnog broja 7 iznenada je osjetila otpor, kao da automobil više ne može nastaviti kretanje, zbog čega je pomislila da je prešla preko „nečega“.

Kada je izašla iz vozila, zatekla je muškarca koji je ležao ispod automobila. Vozačica je policiji izjavila da smatra kako je povrijeđeni muškarac već ležao na kolovozu, te da ga nije uočila zbog jakog pljuska i slabe ulične rasvjete.

Povrijeđeni 54-godišnji državljanin BiH hitno je prevezen u bolnicu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć, a prema dostupnim informacijama zadobio je teške tjelesne povrede. Stepen i priroda povreda za sada nisu dodatno precizirani.

Policija je na mjestu nesreće izvršila alkotestiranje vozačice, a rezultati su bili negativni. Istraga o tačnim okolnostima nesreće je u toku, a policija poziva sve koji su se u tom trenutku nalazili u blizini mjesta događaja ili su vidjeli udes da se jave nadležnim organima.