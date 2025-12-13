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ODUZET SKANK

Akcija SIPA-e u Jablanici: Uhapšena jedna osoba zbog droge

Navedene aktivnosti su provedene po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Konjicu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona

SIPA. SIPA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

13.12.2025

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su na području Jablanice uhapsili jednu osobu.

Ova osoba je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

- U sklopu višemjesečnog rada na predmetu, u cilju otkrivanja međunarodnog krijumčarenja opojnih droga, policijski službenici SIPA-e su prilikom zaustavljanja putničkog motornog vozila na području Jablanice, prilikom pretresa putničkog motornog vozila osumnjičenog lica otkrili i privremeno oduzeli 65 kilograma suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu skank.

Lice lišeno slobode sprovedeno je u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog. O daljem statusu lica lišenog slobode će se odrediti postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona.

Navedene aktivnosti su provedene po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Konjicu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona.

Operativna akcije “M-17” realizovana je u saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko neretvanskog kantona – saopćeno je iz SIPA-e.

# JABLANICA
# AKCIJA
# SIPA
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