Akcija SIPA-e u Jablanici: Uhapšena jedna osoba zbog droge

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su na području Jablanice uhapsili jednu osobu.

Ova osoba je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo “Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

- U sklopu višemjesečnog rada na predmetu, u cilju otkrivanja međunarodnog krijumčarenja opojnih droga, policijski službenici SIPA-e su prilikom zaustavljanja putničkog motornog vozila na području Jablanice, prilikom pretresa putničkog motornog vozila osumnjičenog lica otkrili i privremeno oduzeli 65 kilograma suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu skank.

Lice lišeno slobode sprovedeno je u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog. O daljem statusu lica lišenog slobode će se odrediti postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona.

Navedene aktivnosti su provedene po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Konjicu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona.

Operativna akcije “M-17” realizovana je u saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko neretvanskog kantona – saopćeno je iz SIPA-e.