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"AVAZ" SAZNAJE

Brzom reakcijom policije: Uhapšen pritvorenik koji je pobjegao iz KPZ-a u Mostaru

Kako saznajemo, on je uz pomoć građana lociran

KPZ Mostar. M. Smajkić / Avaz

Piše: Amila Ovčina

13.12.2025

Pritvorenik koji je danas pobjegao iz prostorija KPZ-a u Mostaru je uhapšen, saznaje portal „Avaza“.

Kako nam je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a HNK, policijski službenici policijske uprave Mostar su ga locirali i uhapsili.

Kako saznajemo, on je uz pomoć građana lociran.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaz“ riječ je o Ivanu Miloloži. 

- PU Mostar zaprimila prijavu oko 11.50 sati, da je iz KPZ Mostar, došlo do bijega jednog pritvorenika. Odmah po zaprimljenoj prijavi poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje u cilju pronalaska odbjegle osobe. Isti je pronađen od strane policijskih službenika PU Mostar - potvrdila je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparolka MUP-a HNK. 

# KPZ MOSTAR
# PRITVORENIK
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