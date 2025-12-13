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ISTRAGA U TOKU

Mladić pokušao da ubije djevojku: Napao je oštrim predmetom

Policija je osumnjičenog privela na kriminalističku obradu

MUP RH. Facebook

M. Až.

13.12.2025

Dvadesetšestogodišnji muškarac osumnjičen je da je pokušao ubiti 21-godišnju djevojku u Velikoj Gorici, saopćila je policija. Prema dostupnim informacijama, napad se dogodio nakon međusobnih nesuglasica.

Osumnjičeni je djevojku napao oštrim predmetom, nakon čega joj je ukazana ljekarska pomoć u bolnici u Zagrebu, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede, prenose hrvatski mediji.

Policija je osumnjičenog privela na kriminalističku obradu zbog napada koji se dogodio jučer oko 14.45 sati, a istraga o ovom slučaju je u toku.

# POKUŠAJ UBISTVA
# VELIKA GORICA
# HRVATSKA
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